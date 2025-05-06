قائد اليونيفيل: احتلال إسرائيل لأراضٍ لبنانية يُعرّض المسار السلمي للخطر

انشغل رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو بمتابعة الحوادث التي تتعرض لها قواته في جنوب البلاد والتي ازدادت في الأسابيع الأخيرة.

وعلى الرغم من أنه عزا هذه الحوادث إلى ”سوء تفاهم مع السكان المحليين“، إلا أنه أكد أن حرية حركة اليونيفيل ضرورية لتنفيذ مهمتها التي تتطلب منها ”العمل باستقلالية وحيادية في مراقبة ورصد انتهاكات القرار 1701 من أي طرف كان“.

ويركز الجنرال لاثارو، الذي يعمل منذ وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، على محاولة تحقيق الاستقرار في المنطقة ومنع تجدد القتال. وأضاف أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية ”لا ينتهك سيادة لبنان والقرار 1701 فحسب، بل يعرض المسار السلمي المنشود للخطر“.

استقرار هش

ووصف قائد “اليونيفيل” في حديث ل”الشرق الأوسط” الوضع في منطقة عملياته بين نهر الليطاني والخط الأزرق بـ”الاستقرار الهش”، موضحاً أن قوات “اليونيفيل” ساعدت الجيش اللبناني في إعادة الانتشار في أكثر من 120 موقعاً دائماً في الجنوب، إضافة إلى مواقع مؤقتة أخرى. كما تمكنت القوات الدولية من اكتشاف نحو 225 مخبأً للأسلحة والذخائر، تم تسليمها إلى الجيش اللبناني.

ويقول لاثارو إن السبب الرئيسي الذي يحول دون الانتشار الكامل للجيش اللبناني في الجنوب هو الاحتلال الإسرائيلي والأنشطة العسكرية في المنطقة.

وأكد للشرق الأوسط أنه : “رغم اتفاق وقف النار، لا تزال قوات الدفاع الإسرائيلية موجودة في الأراضي اللبنانية، وقد احتجت (اليونيفيل) رسمياً على هذا الوجود. كما تواصل هذه القوات تنفيذ عمليات عسكرية في جنوب لبنان، في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1701”.

آلاف الانتهاكات الإسرائيلية

وحول الخروقات التي سجلتها القوات الدولية، أوضح لاثارو أن ولاية “اليونيفيل” تقتصر على مراقبة ورصد الانتهاكات للقرار 1701.

وقال: “لقد رصدنا آلاف الانتهاكات منذ بداية وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك أكثر من 2600 انتهاك جوي، و1400 نشاط للجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق، وأكثر من 60 غارة جوية وضربة بطائرات مسيّرة، فضلاً عن أكثر من 750 مساراً لقذائف مدفعية”.

وأكد أنه لا يزال يضغط على “إسرائيل” للانسحاب الكامل من جميع المناطق اللبنانية التي تحتلها، ويواصل التعاون مع الجيش اللبناني لضمان تنفيذ القرار 1701.

وأشار لاثارو إلى أن “اليونيفيل”، التي تضم أكثر من 10,000 عنصر منتشرين على الأرض في جنوب لبنان، تواصل مراقبة الوضع على مدار الساعة. ورغم أن قواته مستمرة في عملها، إلا أن قائد البعثة عبّر عن قلقه من أن أي تصعيد جديد قد يعرّض التقدم الذي تحقق مؤخراً للخطر.

وأضاف: “أي تصعيد قد يعرّض حياة المدنيين والمنطقة بأسرها للخطر”.

وشدد على ضرورة تجنّب تقويض ما تحقق من تقدم، محذراً من أن أي تصعيد إضافي في هذا الوضع المتقلّب قد تكون له عواقب وخيمة على المنطقة.

وفيما يخص الانتهاكات التي قد يكون “حزب الله” ارتكبها، أوضح لاثارو أن “دور (اليونيفيل) هو مراقبة ورصد الانتهاكات للقرار 1701”.

اكتشاف مخابئ أسلحة

وقال إن قواته اكتشفت أكثر من 200 مخبأ للأسلحة، وتم إبلاغ الجيش اللبناني بها. لكنه لفت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية كانت أوضح، بينما لم تكن هناك معطيات كافية لتحميل الطرف اللبناني مسؤولية مباشرة عن خروقات مشابهة.

رداً على الاعتداءات التي تعرضت لها “اليونيفيل” مؤخراً، شدد لاثارو على أن حرية حركة القوات الدولية “ضرورية لتنفيذ ولايتها”.

وأضاف: “نواجه قيوداً نادرة على حركتنا بسبب سوء الفهم أحياناً من السكان، مثل سلوك دورياتنا طرقاً غير معتادة، أو اعتقاد البعض بوجوب مرافقة الجيش اللبناني لنا دائماً”.

وأكد أن “اليونيفيل” تعمل بتنسيق دائم مع الجيش اللبناني لدعم الحكومة اللبنانية في تنفيذ القرار 1701، وأن أي محاولة لعرقلة عملها تُعدّ مخالفة لهذا الالتزام.

وفيما يخص الدور الإنساني، قال لاثارو إن “اليونيفيل” ساعدت آلاف اللبنانيين النازحين العائدين إلى الجنوب، من خلال فتح الطرق، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، ودعم المدارس والمستشفيات. لكنه شدد على أن المهمة الأساسية هي حفظ السلام وليس تقديم المساعدات.

وأضاف: “نُنسق مع وكالات الإغاثة لتأمين الوصول إلى المناطق المتضررة، وسنواصل هذا الجهد لدعم الدولة اللبنانية في استعادة سلطتها وخدماتها”.