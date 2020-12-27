قاطيشا: لا حكومة على المدى المنظور

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبه قاطيشا، ان اللقاءات الأخيرة بين الرئيسين العماد ميشال عون وسعد الحريري، إن اكدت على شيء، فهو ان تشكيل الحكومة بالشكل الذي يريده الاخير، ضرب من المستحيل.

ولفت قاطيشا في تصريح لـ “الأنباء الكويتية” الى أن المشكلة الاكبر في تشكيل الحكومة، تكمن “بتدخل الصهر موشوشا ومشوشا، لوقف مفاعيل ما يتم التوافق عليه بين الرئيسين عون والحريري”.

وأضاف: “جل ما يريده باسيل ـ حزب الله، هو ان يكون الرئيس الحريري رئيسا صوريا للحكومة، ومعرضا في كل حين لإنهاء خدماته، مؤكدا اننا ندور في حلقة مقفلة بإحكام، ومعركة الحريري طويلة، وبالتالي لا حكومة على المدى المنظور”.