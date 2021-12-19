الجمعة 2 ذو الحجة 1443 ﻫ - 1 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قاطيشا: ما يحصل بين "الحزب" و"التيار" عرض سينمائي

19 - ديسمبر - 2021
وهبي قاطيشا

وهبي قاطيشا

A A A
طباعة المقال

شبه النائب في «حزب القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا، ما يحصل اليوم بين «حزب الله» و«التيار» بـ«العرض السينمائي قبل الانتخابات النيابية»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «التيار الذي خسر شعبية كبيرة نتيجة تحالفه مع (حزب الله)، ويدرك تأثير هذا التحالف السلبي في الشارع المسيحي، يحاول قبل الانتخابات النيابية استرجاع خسارته عبر الإيحاء أنه على خلاف مع (حزب الله)». لكن حسب قاطيشا «فإن المسيحيين لمسوا تداعيات هذا التحالف ليس فقط في طائفتهم، بل في كل لبنان الذي وصل إلى ما هو عليه اليوم، وبالتالي فإن كل ما يقوم به (الوطني الحر) لن يؤثر على قناعتهم».

ويرى قاطيشا أن صمت «حزب الله» على «حملة» التيار ضده هو لعلمه بخلفية ما يقوم به حليفه وأهدافه التي يتفهمها مقابل استفادته المستمرة من الغطاء المسيحي الذي يؤمنه لسلاحه، وبالتالي النتيجة تبادل مصالح بين الطرفين.

    المزيد من الصحافة

    العلم اللبناني
    نقمة شعبية عارمة وتحضيرات لإقفالٍ عام
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أخطأ الرئيس ميقاتي
    ميقاتي عون
    ميقاتي ينأى عن تعطيل حكومته ويحشر عون دوليًّا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟