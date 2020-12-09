قاطيشه: حزب الله مسؤول عن عمليات الاغتيال في لبنان

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشه، أن “هناك من يوظف التحذيرات الأمنية التي قد تدفع إلى مزيد من الفوضى القائمة أساساً في البلاد، وذلك في خضم التحول الجذري الخارجي الحاصل على خلفية الصراع الإيراني ـ الأميركي”.

ولفت عبر “عكاظ”، إلى “إمكانية أن تنعكس هذه التحولات بصورة قاتمة على الساحة اللبنانية، خصوصاً أن كل تحول كبير لا بد أن تستجد فيه الخضات الأمنية، ولبنان ساحة مفتوحة بفعل غياب الدولة أو تغييبها عن ممارسة دورها”.

وقال، “طالما هذا التحول حاصل إن التهديد الأمني قد يطاول كل لبنان وليس فقط شخصيات سياسية”.

ووضع قاطيشه “كل هذه المعلومات والتحذيرات التي هزت الساحة اللبنانية في هذا الوضع الدقيق والخطر الذي يمر فيه لبنان في خانة التحليل أو وفق ما أسمته بعض المصادر الأمنية بالعمل الأمني الاستباقي”، لافتاً إلى أن “بعض الأجهزة تسعى للتبرؤ من أي مسؤولية في حال كان لبنان مستهدفاً أو أي شخصية سياسية فيقول: نحن حذرناكم”.

وعن تحميل حزب الله مسؤولية أي عملية اغتيال، قال إن “الجرائم التي انكشفت، ثبتت الوقائع أن حزب الله هو المتهم، لذلك توجه إليه الآن أصابع الاتهام، ولكن قد يكون هناك فريق آخر له مصلحة في خض البلد الذي يعيش فوضى على كل المستويات السياسية والاقتصادية والمعيشة والأمنية”.