قاطيشه: خطاب الراعي أكبر من قدرة حزب الله وحليفه الوصولي على المواجهة

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية العميد وهبي قاطيشه، أن “بكركي لم تدخل معركة الحياد لتتراجع، أو لتفاوض وتساوم على مصير لبنان، وما على الآخرين في الركب الإيراني، وأصحاب نظرية تحالف الأقليات، سوى أن يتراجعوا هم عن ضلالهم، ويعودوا إلى حضن الدولة اللبنانية”.

ولفت قاطيشا في تصريح لصحيفة “الأنباء الكويتية”، إلى أن ” لبنان في ظل العهد القوي، لا حكومة ولا سيولة ولا اقتصاد وعزلة عربية ودولية وسلاح متفلت، وحدود مستباحة، وانهيار مصرفي وقضائي واجتماعي وتربوي وصحي وغذائي، فيما السلطة الحاكمة ملتهية بتقاسم الجبنة”.

وأكد قاطيشا أنه “لا عودة إلى الوراء، فاللعبة السياسية أصبحت بعد خطاب الراعي أكبر من قدرة حزب الله وحليفه “التيار الباسيلي” الوصولي على المواجهة”.