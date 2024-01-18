قطر عازمة على استئناف حراكها حول الملف الرئاسي

أكدت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” عَزم قطر على استئناف حراكها حول الملف الرئاسي اللبناني، وأنّ الموفد القطري أبو فهد جاسم بن فهد آل ثاني سيقوم بزيارة إلى بيروت في القريب العاجل، من دون أن تحدد مصادر المعلومات موعداً معيناً لهذه الزيارة.

يأتي ذلك في وقت لم تبرز فيه أي معطيات ايجابية ملموسة تؤشّر إلى أمكان حسم الملف الرئاسي، وأبلغت مصادر رسمية مواكبة للحراكات الخارجية الى “الجمهورية”، قولها: “انّ المستويات السياسية في بيروت لم تتبلّغ أي موعد لزيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت”.

وأضافت: “ربما يأتي الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في زيارة جديدة، ولكن بالنسبة الى ما يتعلق بلودريان فقد سمعنا عن زيارته في الاعلام وفق ما نقل عن السفير الفرنسي، وسمعنا ايضاً انّ اللجنة الخماسية ستجتمع، لكنّنا لا نعرف اين ستجتمع، ومتى، كما لا نعرف ما اذا كان في برنامجها أصلاً زيارات لموفدين عنها الى لبنان. في كل الاحوال كل جهد خارجي مساعد مُرحّب به بالتأكيد”.