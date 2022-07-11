الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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كل الأمور مؤجلة الى ما بعد عطلة عيد الأضحى

منذ 3 دقائق
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

الأنباء
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أشارت أوساط رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى أن كل الأمور مؤجلة الى ما بعد عطلة عيد الأضحى، وعندها سيظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود.

وأقرت تلك الأوساط عبر “الأنباء” الإلكترونية، بوجود تعقيدات كثيرة في المشهد السياسي اللبناني، آملةً ألا ينعكس ذلك على عملية تشكيل الحكومة. وتوقّعت أن يلتقي ميقاتي برئيس الجمهورية بعد عطلة العيد وفي ضوء هذا اللقاء تتحدد الأمور سلباً أو إيجاباً.

وتمنّت الأوساط لو يترك موضوع تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف لاجتراح الحلول لكانت الأمور أفضل بكثير.

أوساط ميقاتي، وفي تعليقها على تهديد باسيل بسحب الوزراء المسيحيين من حكومة تصريف الأعمال، رأت أن “لا مصلحة لأحد بتعقيد الأمور، فيجب أن لا ننسى أننا على أبواب انتخابات رئاسية، وعملية التهدئة تبقى هي الأفضل من التصعيد”.

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