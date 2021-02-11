كهرباء لبنان في أزمة.. شركة “primesouth” تطالب بمستحقاتها وبالدولار وإلا..

تهدّد الشركة الأميركية primesouth، التي يتنهي عقدها الاثنين 15 شباط 2021، بالانسحاب وتسليم معملي إنتاج الكهرباء دير عمار والزهراني لمؤسسة كهرباء لبنان التي طالبت بدورها بتمديد العمل للشركة، وحصلت على موافقة وزارتي المالية والطاقة.

لكنّ الشركة الاميركية رفضت التمديد قبل دفع مستحقاتها السابقة البالغة قيمتها 45 مليون دولار، ومستحقاتها الجديدة للعام المقبل والبالغة 60 مليون دولار.

وقد عُقدت اجتماعات عدّة في هذا الاطار بين وزير الطاقة ريمون غجر ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومسؤولين في مصرف لبنان للتوصّل الى صيغة حول كيفية تأمين مستحقات الشركة والاتفاق معها قبل يوم الاثنين المقبل وتفادي غرق البلاد في العتمة، ووفقاً لما يتم التداول به فإن الكرة اليوم في ملعب مصرف لبنان الذي تنتظر وزارة الطاقة جواباً منه حول امكانية تأمين المبالغ المطلوبة بالدولار بحلول اليوم.

وأكدت مصادر البنك المركزي لـ”الجمهورية” انّ مصرف لبنان يتعاون بشكل ايجابي جدّاً مع وزارة الطاقة في هذا الملف. وأوضحت المصادر انّ مصرف لبنان خلال الاجتماعات مع وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان لم يُبلّغ بالمهلة الزمنية القصيرة لانتهاء عقد الشركة، علماً انّ العمل جارٍ مع وزارة الطاقة للتوصّل الى حلّ للأزمة.

ولم يعلن البنك المركزي رفضه لمبدأ الدعم وتأمين السيولة، بل أكد تعاونه الكامل رغم انّ الحكومة المستقيلة لا تقوم بأي اجراءات جدّية لترشيد الدعم. وطلبَ المركزي من وزارة الطاقة وكهرباء لبنان وضع خطوات واضحة للمرحلة المقبلة وتقديم أرقام دقيقة حول المبالغ المطلوبة بعد التواصل مع الشركة الاميركية، وما زال ينتظر الردّ.