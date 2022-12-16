"لا تهاون مع أيّ مخلّ".. وعين الجيش على هذه المناطق!

في إطار التأكيد على الاستقرار الأمني، كانت زيارة مدير العمليات في الجيش العميد الركن جان نهرا إلى الشمال، حيث قام بجولة تفقدية على وحدات الجيش المنتشرة في منطقة طرابلس والبداوي وجبل محسن وجال في شوارعها سيرًا على الأقدام.

فقد أوضح مصدر مطلع أن الزيارة تأتي في إطار تطبيق توجيهات قائد الجيش جوزاف عون الذي يشدد دائما على عدم المس بالسلم الأهلي والاستقرار الأمني.

هذا ولفت المصدر، عبر وكالة “أخبار اليوم” إلى أنّ جولة نهرا، تأتي في إطار تثبيت الأمن قبل الأعياد لا سيما في المناطق الحساسة، وتعكس الإصرار على استتباب الامن من خلال متابعة التفاصيل وكل شاردة وواردة، مؤكدة أن الجيش يعمل على مبدأ أن لا تهاون مع أي مخل.

كما أوضحت المصادر أن نهرا اطلع على ما يجري على الأرض وتأكد من عدم التهاون في تطبيق التوجيهات.