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لا جديد رئاسيًّا.. ومساعٍ لإنتاج تسوية

منذ 20 دقيقة
القصر الجمهوري في بعبدا

القصر الجمهوري في بعبدا

الأنباء
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تمكّن لبنان أمس من إجلاء عدد من اللبنانيين من السودان، ونجح في مهمّته بعد مساعدة السعودية والإمارات، فوجّه الشكر للدولتين.

ولفتت مصادر سياسية متابعة، إلى أهمية هذه المساعدة، وأشارت عبر “الأنباء” إلى أن لا بديل للبنان عن محيطه العربي وعلاقاته الإيجابية مع مختلف الدول العربية والخليجية، وفي طليعتها السعودية.

أما بالنسبة للملف الرئاسي، ذكّرت المصادر السياسية عبر “الأنباء” أن لا جديد في هذا الخصوص والمواقف على حالها، بانتظار ما سيتبلور في الفترة المقبلة على صعيد المواقف الداخلية، والمساعي الخارجية لانتاج تسوية.

في المحصّلة، وفي ظل الشغور الحاصل والانهيار الذي لم يوفّر مجالاً ولا قطاعاً، المطلوب الابتعاد عن الاجراءات العشوائية التي من شأنها تغذية الصراعات، والتوجّه نحو حلحلة الأزمات بعقلانية ومنطقية، وأي تسرّع أو إجراء شعبوي قد يستدعي ردوداً لا تُحمد عقباها.

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