لبنان أمام أجندتين...

أوضحت أوساط وزارية مواكبة لـ “نداء الوطن”، أن لبنان أمام أجندتَين مختلفتَين جذريًا: أجندة “حزب الله” التي عبّر عنها أمينه العام الشيخ نعيم قاسم والتي يمكن اختصارها بثلاث كلمات “لا لنزع السلاح” أو “لا لتسليم السلاح”. وأجندة عبّر عنها رئيس الجمهورية وقال بثلاث كلمات أيضًا: “يجب نزع السلاح”. والسؤال هو: كيف يمكن الوصول إلى مساحة مشتركة بين الأجندتَين؟

وقالت: “الأنظار متجهة إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وهناك محاولة من “الحزب” لإفراغ هذه الجلسة من محتواها. لكنه في الوقت نفسه، لا يريد “الحزب” أن يصطدم برئيسَي الجمهورية والحكومة ويدخل في مواجهة حادة معهما بعدما أصبح ظهره على الحائط ولم يعد أمامه من خيار لكنه في الوقت نفسه لا يريد تسليم سلاحه”.

وأشارت إلى أن “حزب الله” يحاول أن يراهن على عدم وضع الرئيس عون الأولويات في كلمة اليرزة في إطار خطوة خطوة كما ورد في خطة باراك. لكن أصبح معروفًا أن واشنطن ليست في وارد القبول إطلاقًا بقلب الأولويات وهي مصرّة على الخطوة خطوة وأيضًا تصرّ إسرائيل على خطوة خطوة، أي أن يبدأ الجيش بتفكيك البنى العسكرية كي تبدأ إسرائيل خطواتها الانسحابية من دون التخلي عن خطواتها الاستهدافية”.

وإذ سألت الأوساط الوزارية: “هل ستضع جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء جدولًا زمنيًا”؟ لفتت إلى أن الكلمة المفتاح هي الجدول الزمني. وإذا لم تضعه يعني أننا ما زلنا ضمن السقف الخطابي المعهود”.

وحذّرت من “أن الكل أصبح مكشوفًا: الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تمدد الوضع القائم. أما الولايات المتحدة الأميركية وخلفها إسرائيل فتصران على وضع جدول زمني تشرف على تنفيذه واشنطن. لم يعد هناك من خيار ثالث إما التنفيذ وإما عدم تحمّل المسؤولية. وإلا كأن هناك من يقول لإسرائيل أن تتصرف”.