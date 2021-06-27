أشعل تلويح «حزب الله» باستيراد المحروقات من إيران، اشتباكاً دبلوماسياً مباشراً ونادراً بين سفارتي الولايات المتحدة الأميركية وإيران في بيروت، حيث ردت السفارة الإيرانية على تصريح للسفيرة الأميركية دوروثي شيا، اعتبرت فيه أن إيران تريد لبنان دولة تابعة تنفذ فيها أجندتها.

يرى مدير «معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية» سامي نادر أن «الاشتباك أساساً واقع على مستوى الحكومتين الأميركية والإيرانية، وقد انفجر هنا»، لكنه ينظر إليه على أنه «محدود»، بالنظر إلى أن السفيرين في النهاية يتبعان تعليمات حكومتيهما، ولا يستطيع أحدهما الخروج عن خط حكومته.

ويقول نادر إن لبنان ليس على جدول أعمال المفاوضات الإيرانية – الأميركية في فيينا، مشيراً، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الملف اللبناني «ومع أنه مرتبط في جانب منه بالإقليم، فإنه ليس أولوية بالنسبة للطرفين، ولم يتم التطرق إليه كثيراً في محادثاتهما» في فيينا، وهو ما يجعل الاشتباك الدبلوماسي في بيروت لافتاً. وقال نادر إن الجزئية المرتبطة بالملف اللبناني جاءت على لسان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في محادثاته مع وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان. ورأى نادر أن تبرير نصر الله لاستيراد المحروقات من إيران وفق قاعدة أن يستورد كل طرف لبناني للمحروقات من دول حليفة له، هو بمثابة «نعي للدولة المركزية ولمنطق الدولة».