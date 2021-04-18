الأحد 6 رمضان 1442 ﻫ - 18 أبريل 2021 |
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لبنان يتجه لإحصاء رسمي للنازحين السوريين ضمن خطة لإعادتهم

منذ ساعتين
النازحون السوريون

النازحون السوريون

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تنتظر وزارة الداخلية اللبنانية الحصول على بعض البيانات من مفوضية شؤون اللاجئين للانطلاق بأعداد آلية لإحصاء النازحين السوريين في لبنان بعدما تم توكيلها بالمهمة التي ستتم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام ومفوضية اللاجئين. وتأتي هذه الخطوة التي تأخرت نحو 10 سنوات في سياق الاستعدادات لتطبيق خطة إعادة النازحين التي أقرتها الحكومة اللبنانية في تموز الماضي.

وبحسب معلومات صحيفة “الشرق الأوسط”، سيتم بالتزامن مع إجراء المسح العام للنازحين، فتح المجال أمامهم للتسجيل مجدداً لدى المفوضية بعدما كان قد تم إيقاف عملية التسجيل عام 2015.

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