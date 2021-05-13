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لبنان يحاول التبرؤ من “القرض الحسن”

13 - مايو - 2021
القرض الحسن

القرض الحسن

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نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية والمصرف المركزي أن يكون اجتماع الرئيس ميشال عون، أمس، مع حاكم المركزي رياض سلامة تناول ملف مؤسسة القرض الحسن التابعة لـ”حزب الله”.

وقالت مصادر مصرفية لصحيفة “الشرق الأوسط” ان المخاوف القائمة بالنظر إلى امتثال المؤسسات المصرفية اللبنانية للقوانين الدولية المتصلة بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال.

واضافت المصادر لـ”الشرق الأوسط” إنه “سبق لحاكمية مصرف لبنان أن أبلغت وزارة الخزانة الأميركية أن مؤسسة القرض الحسن غير مرخصة وليست لها أي علاقات بالجهاز المصرفي”، في إشارة إلى أنها جمعية اجتماعية لا تحوز رخصة تداول مالي.

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