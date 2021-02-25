لقاءات متعددة للبطريرك الراعي اليوم... أبرزها مع اللواء ابراهيم

علمت صحيفة “الجمهورية” انّ “ما حال دون موعد زيارة وفد التيار الوطني الحر الى بكركي يوم الثلاثاء، ادّى الى تجديد الموعد وتأجيله الى ما قبل ظهر اليوم، بعدما بلغت ردّات الفعل على الحملات التي إستهدفت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في ظلّ ردات الفعل التي طاولت مبادرته وموجة التفسيرات التي أُطلقت عليها، بشكل تجاوز مراميها وأهدافها”.

وأفادت المعلومات بأن “البطريرك الراعي يلتقي وفداً من الهيئة التأسيسية للبنان الجديد ووفداً مشتركاً من المبادرة الوطنية وسيدة الجبل يتقدّمهم النائب السابق فارس سعيد، ومجموعة من الشخصيات السياسية. كما يلتقي البطريرك الراعي اليوم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في زيارة لافتة، وصفت بأنّها تشكّل مسعى منه للتشاور في المحطات الأساسية التي تعيشها البلاد وكيفية الخروج من الأزمة المتفاقمة على اكثر من مستوى، بشكل يثير القلق على المديين المتوسط والبعيد المدى”.