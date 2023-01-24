لقاء "ميرنا الشالوحي" يوقف انهيار اتفاق "مار مخايل"؟

شكلت زيارة وفد من “حزب الله” إلى ميرنا الشالوحي ولقاء رئيس “التيار الوطنيّ الحرّ” جبران باسيل محط اهتمام، إذ جاءت من حيث الشكل لتكسر الجليد بين “التيار” والضاحية، وكنوع من تنظيم الخلاف بين الفريقين.

اللقاء بحث الملف الرئاسي بطبيعة الحال، ويأتي في سياق التواصل الذي يقيمه “حزب الله” أخيراً، والذي كان التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قبل أيام.

وتُفيد مصادر مطلعة على أجواء لقاء باسيل و”حزب الله” أنّ “الطرفَين عرضا لوجهات النظر المختلفة، وصارح كل طرف الآخر بالهواجس لا سيما في الإستحقاق الرئاسي والجلسات الحكوميّة”، وقد كان “الجو إيجابيًا وجيدًا، على أن يُستكمل في لقاءات لاحقة، وإنْ لم يتمّ الإتفاق حول الملفات الأساسية والرئيسية، إلَّا أنّ اللقاء بحدّ ذاته شكَّل منعطفًا إيجابيًّا في العلاقة والإستمرار بتفاهم مار مخايل الذي يحرص عليه الطرفَين”.