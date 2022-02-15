لماذا لم يصدر جدول تركيب أسعار المحروقات اليوم؟

جرت العادة، بعد أن حصلت تقلّبات حادة في سعر صرف الدولار، أن يصدر جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه صباح كل ثلاثاء وجمعة. ولأنّ أمس الإثنين كانت عطلة رسمية في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، لم تقم الوزارة بتحضير الجدول بسبب العطلة.

وأشارت معلومات “النهار” من مصدرين مطلعين على ملف المحروقات إلى أن الجدول لن يصدر صباح اليوم، وسيتأخر ليصدر.

وأوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ”النهار” أنّ “أسعار المحروقات ستشهد المزيد من الارتفاعات، بخاصة بعد أن لامس برميل الـ”برنت” الـ96 دولاراً”، واعتبر أنّ “كل ذلك متوقف على سعر صرف الدولار الذي سيعتمد في جدول تركيب الأسعار”، وبرأيه أنّ “ارتفاع أسعار النفط العالمية وتراجع دولار منصة صيرفة سيخلقان نوعاً من التوازن في جدول تركيب الأسعار وستقتصر التقلبات على هامش 2000 إلى 3000 ليرة لبنانية”.

وأمس، استقرّت أسعار النفط في تعاملات متقلبة بعد أن سجّلت أعلى مستوياتها منذ أكثر من سبع سنوات بفعل مخاوف من أن يؤدّي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى عقوبات أميركية وأوروبية من شأنها أن تعطل الصادرات من أحد أكبر المنتجين في العالم.

وصباح اليوم أسعار المحروقات وفق الشكل الآتي:

-صفيحة البنزين 95 أوكتان: 359600 ليرة.

-صفيحة البنزين 98 أوكتان: 370000 ليرة.

-المازوت: 333600 ليرة.

-الغاز: 280300.