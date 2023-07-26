لودريان في بيروت.. فهل يتحدث عن ترشيح فرنجية؟

أفادت صحيفة “الأخبار” بأن بعض من التقوا الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قالوا إن “الأجواء هذه المرة أفضل من الزيارة السابقة”. وقد تعدّدت التفسيرات لهذه “الإيجابية”، ونُقل عن النائب ميشال معوض أن الإيجابية مردّها إلى أن “لودريان لم يتحدث عن ترشيح فرنجية هذه المرة”، مع تفسير بأن هذا قد يمثّل تراجعاً فرنسياً عن المبادرة أو إقراراً بعدم إمكانية انتخابه. وقال متصلون بالموفد الفرنسي إنه “عرض نتائج اجتماع الدوحة ولقاءاته في المملكة العربية السعودية”، وأكّد “ضرورة حصول حوار بينَ اللبنانيين للوصول إلى حل” لا أكثر، ولم يكن حاملاً لأيّ مبادرة ولم يتحدث عن حصول تقدم في الموقف الخارجي.

وبحسب مصادر “الأخبار”، فإن فكرة الحوار التي يعمل عليها الجانب الفرنسي قد لا تكون محصورة في لقاء الطاولة الموسّعة، وإنه في حال إصرار فرقاء داخليين على رفض الحوار، وعدم وجود حماسة سعودية للفكرة، قد يجري البحث في صيغة أخرى، تكون على شكل مفاوضات أو اتصالات تحصل بين أكثر من طرف، قبل التوصل إلى خلاصة يمكن الاعتماد عليها بشأن الملف الرئاسي.