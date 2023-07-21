ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية؟

النهار

قال مسؤول في “حزب الله” إن أول المتصلين به لتعزيته بوفاة قريب كان رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل فيما تخلف حلفاء آخرون عن القيام بالواجب.

يعيش أحد المتعهدين على وعد بترشيحه الى مقعد نيابي جنوبي غير شيعي في الانتخابات النيابية المقبلة بشرط تمويل اللائحة.

جاء في بيان حركة “أمل” نفي أي ارتباط بعدد من الذين وقعت معهم الاشكالات في الشياح بعد تداول معلومات عبر وسائل التواصل بتورط قياديين في الحركة في الأعمال والتجارة المشبوهة.

يتردد أن أحد نواب الحاكم اشترى شقة جديدة في العاصمة لكنه آثر عدم الانتقال اليها حالياً لعدم لفت الأنظار اليه.

يُنقل أن حجم المنح الدراسية الذي كان يُقدّم لأحزاب من دول غربية وشرقية انخفض انخفاضاً لافتاً لظروف اقتصادية وسياسية.

الجمهورية

لم يتردّد أحد كبار المسؤولين في توجيه اللوم إلى أحد مساعديه على موجبات تَعامله مع إحدى الوزارات الحساسة.

سَجّل سفير غربي امتعاضه من إنكار قوى سياسية لبنانية الاهتمام التاريخي لبلاده بحماية لبنان وهجومها غير المقبول على “الأم الحنون”.

يردّد مطلعون أنّ طرح الحوار الداخلي جاء بتشجيع من مجموعة باريس الخماسية، بحيث يكون بمثابة إخراج للتسوية.

اللواء

تعيش معظم أوساط النيابية المعنية لمحادثات المجموعة الخماسية حالة من «الظمأ المعرفي» في ما خص المسار الجديد، ونوعية الاجراءات المزمع اتخاذها.

الطريف إلى درجة الهزل المضحك أن ثلاثة من المرشحين المستجدين للرئاسة الأولى، يتصرف مقربون منهم على أن المسألة قيد الحسم لهذا المرشح أو ذاك.

لم تفرج المصارف أو مصرف لبنان بعد عن التعامل مع الصيغة المعدلة للتعميم رقم 158، والمرتبط بتعاميم أخرى!

نداء الوطن

فتحت دوائر في الإتحاد الأوروبي تحقيقاً حول مشاريع منفذة بواسطة منظمات دولية بتمويل أوروبي بعدما أثيرت الشبهات حول مخالفتها الشروط البيئية وحول وجود مصالح مشتركة بين المنظمة الدولية وجهات حزبية.

وفقاً لتقرير أمني بلغ عدد بيوت الضيافة وبعضها مشبوه، في منطقة محافظة أكثر من 350 شقة موزعة على 40 شارعاً ويضمّ شبكة من 600 سيدة سورية ولبنانية.

تبيّن أن مرجعاً بارزاً مرتاح للخلاف الحاصل بين وزير وقائد جهاز أمني، مع الإشارة إلى أن العلاقة بين الوزير المعني وهذا المرجع تأثرت سلباً في الفترة الأخيرة بسبب حرص الأول على إرضاء جهة إقليمية ومحاولته تقديم أوراق اعتماده كرئيس لأي حكومة مقبلة.

البناء

تساءلت جهات نيابية عربية عن سبب عدم تفعيل نظام عقوبات عربي إسلامي تجاه الدول التي تنخرط في إجازة الإساءات إلى العرب والمسلمين ومقدّساتهم جوهره منع سلع هذه الدول من دخول الأسواق. وقالت إن الشركات السويدية مثل فولفو والكترولكس واتش ام وايكيا واريكسون وسكانيا تبيع بمليارات الدولارات الى الأسواق العربية والإسلامية سنوياً.

قال مصدر دبلوماسي في دولة مشاركة في اللجنة الخماسية إن محاولة تصوير الاجتماع إعلاناً عن استبدال المبادرة الفرنسية بالمبادرة القطرية لا يعبّر عن حقيقة ما جرى وعبّر عنه بيان اللجنة التي اعترفت بعجزها عن إطلاق أي مبادرة وعادت لتطالب النواب بانتخاب رئيس لو كانوا قادرين على انتخابه لما كان من حاجة للجنة الخماسية.

الأنباء

تواصل جهة سياسية إصرارها على رفض تعيين مسؤول جديد في منصب رفيع بهدف تحقيق هدف خاص في ضرب الموقع، وغاية أبعد عبر ضرب شركة وطنية.

تعاني وزارة ذات أهمية في إدارة قطاع حيوي من تخبط كبير في العمل الإداري بفعل تضارب المصالح بين أعضاء فريق الوزير.