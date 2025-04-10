ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية؟

النهار

خرج وفد من نخب اجتماعية بانطباعات جيدة من لقاء مع الرئيس سلام جراء تشديده على تنفيذ جملة من المشاريع الاصلاحية والنهوض بالبلد.

سأل ناشط سياسي عما إذا كان الوزير غسان سلامة سيشارك النائبة ستريدا جعجع اليوم حفل إطلاق مهرجانات الأرز كما هو مقرر سلفاً بعد الحملة عليه من حزب “القوات اللبنانية” والدعوة إلى محاسبته وطرح الثقة به لمواقفه الأخيرة من “حزب الله” والسلاح.

قدر ثمن ساعة يرتديها مسؤول أمني سابق بنحو 300 ألف دولار. وترك منصبه عقب التعيينات الأخيرة.

لوحظ أن الذين يقومون بتسيير شؤون السير من قوى الأمن الداخلي، معظمهم من “الجنس اللطيف” ، وذلك على معظم مفارز السير الأساسية في العاصمة والضواحي.

اجتمع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مع مورغان أورتاغوس لنحو ساعة. ونقل عنه لاحقاً أنه لن يقبل باستمرار أي مؤسسة مالية تعمل خارج رقابة البنك المركزي وإشرافه.

ساد الاستغراب في الأوساط السياسية والمالية من عملية تعويم رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مجدّداً، بعد كل الإشكاليات التي رافقت مهمتها التي تنتهي قريباً، علماً أن النائب جبران باسيل هو من فرض تعيينها على رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب.

خرج وفد من نخب اجتماعية بانطباعات جيدة من لقاء مع الرئيس سلام جراء تشديده على تنفيذ جملة من المشاريع الاصلاحية والنهوض بالبلد.

الجمهورية

أكّدت شخصية بارزة أنّ هناك توجّهاً لبناء علاقة جيدة وإيجابية برعاية دولة عربية مؤثرة، بين لبنان وإحدى السلطات الجديدة في المنطقة.

باتت شخصيات وأحزاب التغيير شبه جاهزة لإعلان لائحة موحّدة، يعتقدون أنّها ستكسب لهم معركة البلدية في العاصمة، معوّلين على انقسام باقي الأحزاب على أكثر من لائحة.

كشف خبير في شركة إحصاءات أنّ التوقعات تشير إلى أنّ نسبة المقترعين في الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة لن تتجاوز الـ38% بشكل عام، نتيجة عدم قدرة مشاركة المغتربين.

اللواء

تنتظر مصارف كبرى التوجهات الرسمية ما بعد صدور قانون إعادة الهيكلة والدمج، للسير ببرامج أعدت لاستعادة دور المصارف في تحريك الحركة الاقتصادية.

تقدم التفاهم بين حزبين نافذين في الجبل، حول تفاهمات على إبعاد الحدّة عن الانتخابات البلدية، لا سيما في المدن الكبرى.

يتبارى حزب يميني مع تيار من «جلدته» على إظهار أن المطلوب اليوم قبل الغد إيجاد آلية لنزع ما يسمونه السلاح «غير الشرعي».

نداء الوطن

كشفت مصادر عن فضيحة في وزارة الصحة، حيث يعمد “أشخاص” من خارج الوزارة للدخول إلى أحد المكاتب، بعد انتهاء الدوام، ويعمدون إلى فرز الملفات، وفق مصالح الشركات التي تهمهم، ويُصار إلى إهمال ملفات أخرى. وتطالب المصادر التفتيش المركزي بوضع يده على هذا الملف.

اتخذ أحد الوزراء قراراً بكفّ يد إحدى الموظفات في وزارته، لكن ضغوطاً من أحد المراجع الرسمية دفعت الوزير إلى إعادة تلك الموظفة إلى منصبها.

لفت المراقبين التقرير الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” أمس، وفحواه أن تنظيم “الدولة الإسلامية” أظهر نشاطاً متجدداً في سوريا واستعاد قوته.

البناء

انقسم الخبراء الماليّون إلى فريقين في تقييم قرار الرئيس دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركيّة لتسعين يوماً مستثنياً الصين وعدداً محدوداً من الدول من هذا التعليق. فقال بعض المحللين إن التعليق هزيمة نكراء لحقت ترامب ومشروعه الاقتصاديّ المبني على ركيزة الرسوم في ضوء النتائج الكارثيّة التي سجلتها بورصة نيويورك وحجم الخسائر التي لحقت بكبريات الشركات، بينما رأى قسم آخر من المحللين والخبراء الماليين، وخصوصاً مؤيدي سياسة ترامب أن التعليق هو خطوة ذكيّة للتركيز على الحرب التجاريّة التي اندلعت مع الصين وحشد جبهة عالميّة وراء أميركا في هذه الحرب تتشكّل من الذين شملهم التعليق والذين سوف يفعلون كل شيء لاسترضاء ترامب كي لا يعود إلى فرض الرسوم بعد انتهاء مهلة التعليق والوصول إلى اتفاقات بديلة عنها خلال المهلة، يكون بينها الالتزام بالعقوبات التي يفرضها ترامب على الصين مقابل التساهل في شروط الاتفاق على الدول المعنيّة.

قال مرجع نيابي إن الحملة الاستباقية التي تشنها القوات اللبنانية على نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة بتهمة الخروج عن البيان الوزراي وخطاب القسم بشأن الموقف من سلاح المقاومة ليست إلا محاولة لحماية وزير الخارجيّة القواتيّ يوسف رجّي الذي تورّط بمواقف تقدّم المبررات للاعتداءات الإسرائيلية بداعي ربط انسحاب الاحتلال وبدء إعادة الإعمار بسحب سلاح المقاومة بصورة مخالفة للبيان الوزاري وخطاب القَسَم، حيث منطقة جنوب الليطاني هي نقطة الانطلاق لبسط سيادة الدولة بقواها الذاتية. وقد استجابت المقاومة لما طُلب منها بينما بقي الاحتلال وتلكأ الضامنون في إلزامه بالاستجابة على قاعدة أن إنجاز بسط السيادة في هذه المنطقة وبدء إعادة الإعمار يساعدان على بدء حوار وطنيّ حول الاستراتيجية الدفاعيّة وفيها موقع السلاح، كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاريّ.