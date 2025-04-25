ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية؟

النهار

بدا واضحاً أنّ حسابات الانتخابات النيابية دخلت على خط الجلسة النيابية أمس، إذ تطايرت المزايدات بين نواب العاصمة الذين رضخ بعضهم لحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي قيل أن بعضها منسق من النواب وبطلب منهم لدعم مواقفهم تجاه المناصفة في بلدية بيروت.

يلاحظ أنّ عملية ترميم أبنية بعض ممتلكات الخليجيين في الجبل والمتن وسواها، جارية على قدم وساق، وإن بنسبة محدودة، ما يُرجّح قدوم عدد منهم خلال فصل الصيف في لبنان.

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأنّ الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً داخلياً بعد فقدان وسائل قتالية من نقطة عسكرية قرب الحدود مع لبنان، من دون تقديم معلومات إضافية عن هوية محتملة للذين تسببوا بالأمر.

توقّف أكثر من مراقب عند كلام وزير المال ياسين جابر عن أنّ “القرار السياسي متّخذ والسلاح الموجود يجب إعطاؤه للجيش لتعزيز قواه”.

استخلصت مصادر عليمة من حملة عميد سابق حزبي ضد وزيرة التربية، أنّ الأخيرة تمارس وصاية جيدة وهي ليست لقمة سائغة في التمرير الطيّع لمعاملات الجامعة اللبنانية كما كان يحصل في السنتين الأخيرتين.

الجمهورية

حذّرت مراجع اقتصادية ومالية من مخاطر البتّ بقانون حسّاس سيؤدي إلى مزيد من الإنهيارات المالية، ما لم يكن تنفيذه رهن بعض الإجراءات التي يجب أن تسبقه للتخفيف من مخاطره.

عبّر مرجع حزبي بارز عن قلقه من التفاهمات التي تُطبّق عليه وتُطوّقه من مختلف الزوايا وفي أكثر من دائرة انتخابية، لأنّها باتت تشكّل خطراً جدّياً قد تمتد نتائجه إلى مراحل شبيهة لاحقة.

عُلِم أنّ حزباً بارزاً يستعد بكل طاقته لاستحقاق قريب وتتولّى أجهزته التنظيمية التواصل الدقيق والمباشر مع قاعدته الشعبية بغية ضمان جهوزيتها لهذا الاستحقاق.

اللواء

تتوجَّس قيادات لبنانية من زيارة مسؤول عسكري رفيع من دولة كبرى الى الشرق الاوسط، وطبيعة الأهداف التي في حقبته، لجهة الجبهات المشتعلة..

تناقل متابعون بنرة عالية من مراجع غير مدنية، على خلفية سجال التعديلات والصلاحيات في إعادة تشكيل لبلدية بيروت.

تزدهر في العاصمة ومناطق في الجبل «سرقة رائجة» تنفذها عصابات، تقتنص الوقت للسرقات، وتتناول قطعاً حساسة من السيارات المرغوبة والمطلوبة في الأسواق اللبنانية.

نداء الوطن

يستبعد مراقبون أن تجرى أي تعديلات على قانون الانتخابات البلدية، ويعتبرون أن الانتخابات ستجرى حتى لو طارت المناصفة من المجلس البلدي العتيد في العاصمة.

كشفت مؤسسة إحصاءات موثوقة أن “حزب الله” لديه بلوك من الناخبين في العاصمة يصل إلى نحو سبعة وعشرين ألف ناخب، ما يجعله يشكِّل ثقلاً انتخابياً لا يستهان به.

يقول قطب سياسي بارز إن استحقاق الانتخابات البلدية، تطبيقاً للقانون وممارسةً، أظهر أن القانون بحاجةٍ إلى تغييرات جذرية سواء على مستوى عدد البلديات أو على مستوى المدن الكبرى بدءاً بالعاصمة وصولاً إلى طرابلس وصيدا.

البناء

لفت انتباه الخبراء العسكريين الاعتراف الأميركي بسحب حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان بعدما نفت واشنطن نيّة سحبها. وقالت إن إرسال الحاملة الجديدة فينسون يهدف إلى تعزيز القوات العاملة في البحر الأحمر بهدف فتح الطريق أمام الملاحة البحريّة للسفن الممنوعة، وهي حتى الآن السفن المتوجّهة نحو موانئ كيان الاحتلال. ويأتي سحب الحاملة ترومان بعدما نشرت تقارير لخبراء أميركيين عن نفاد ذخائر الحاملة وطائراتها والسفن المرافقة واستنفاد ساعات الطيران المسموح بها للطائرات المحمولة عليها، وبالتالي إلزامية سحبها للصيانة وإعادة التزوّد بالذخائر المستحيل إنجازها خارج القواعد البحرية بواسطة سفن الدعم إضافة لصيانة الطائرات ما يعني استحالة إعادتها قبل ثلاثة شهور على الأقل دون أن ينفي ذلك احتمال إصابتها بثقوب تستدعي ترميماً وإصلاحاً، بسبب إصابتها بعدد من الصواريخ اليمنية.

توقفت مصادر دبلوماسيّة أمام ما ورد في كلام الرئيس الانتقاليّ في سورية أحمد الشرع في حوار مع نيويورك تايمز لجهة عدم إمكانية الموافقة على السماح بغارات تقرّرها وتنفذها أميركا بحق مَن تصنفهم رموزاً مطلوبة من التشكيلات الإرهابيّة، لأن هذا الأمر يمكن أن يفجّر العلاقات بين الفصائل المنضوية تحت عنوان وزارة الدفاع ومن ثم تحذيره من أن عدم استقرار سورية يؤدي إلى آثار خطيرة عالمياً، وليس فقط تعريض أمن المنطقة للخطر وربطت بين هذه المعادلات التي رسمها الشرع وإعلان استعداده لتقديم ضمانات لأمن “إسرائيل” وملاحقة التنظيمات الفلسطينية بدلاً من المسلحين الأجانب. وقالت إن الشرع يعرض معادلة الاستعداد للعمل مع الأميركيين والإسرائيليين في مواجهة إيران وقوى المقاومة وتفويضه احتواء التشكيلات المصنفة إرهابية بما فيها داعش بتسليمه السلطة في سورية وتركه يدير تقاسمها مع الفصائل خارج ضغوط مثل دعوات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية أو تحمل تبعات تحويل سورية إلى قاعدة للإرهاب الذي يهدّد المنطقة والعالم.