ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية؟

النهار

يقول مطوّرون عقاريون إنّ التهديدات الإسرائيلية المستمرة لمناطق في الضاحية الجنوبية وقرى جنوبية تدفع إلى تحريك السوق العقارية في مناطق محيطة من أماكن التهديد ولا تبعد كثيراً بسبب القرب من المؤسسات والمدارس.

يقول مصدر تربوي لـ”النهار” إنّ النقاش الحاصل حاليّاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي شعاره التربية وباطنه مصالح خاصة متضررة، وإنّ بعض الردود تحذف بعد حين تجنّباً لتعليقات فاضحة خصوصاً أنّ من يدّعون المصلحة التربوية كانوا يملكون شركات لبيع مواد اولية يبيعونها من كليات الجامعة اللبنانية التي يتولّون إدارتها ثم تسرق ليلاً لتباع من جامعات خاصة قريبة التوجه السياسي ليعاد شراء غيرها وصرف المال عبثاً.

لا تزال خدمة الاتصالات الخليوية في مناطق جنوبية وبقاعية ضعيفة إلى حدّ كبير من جرّاء تدمير عواميد ارسال خلال الحرب وعدم إنجاز شركتَي الخليوي التصليحات الضرورية لضمان خدمة المشتركين بشكل جيد.

تستبعد مصادر عمالية مشاركة في اجتماعات لجنة المؤشر الوصول إلى اتفاق نهائي اليوم كما أعلن وزير العمل ورئيس اللجنة محمد حيدر، عازية السبب الى تصلب الهيئات الاقتصادية في موضوع الاجور والزيادات المطلوبة.

لوحظ ارتفاع منسوب عمل مطاعم ومطابع، على خلفية تأمين مستلزمات كل اللوائح الانتخابية، وخصوصاً لدى إعلانها.

الجمهورية

يُنتظر وصول موفد من عاصمة كبرى إلى بيروت للقاء كبار المسؤولين، لكن لم تُكشَف أسباب الزيارة بعد.

توافرت معطيات لدى مرجع سياسي عن نية رئيس وزراء إسرائيل بتصعيد أمني لأسباب لا علاقة لها بلبنان مباشرة.

مسؤول كبير ستكون له مواقف مهمّة من الأوضاع والمستجدات على أكثر من صعيد خلال اليومَين المقبلَين.

اللواء

يُجري مسؤولان كبيران سلسلة مشاورات وإتصالات مع فعاليات حزبية وإجتماعية لتطويق الحساسيات المحيطة بالإنتخابات البلدية في العاصمة، بعد تأخر إقرار مشروع اللائحة المقفلة الذي ضمن المناصفة، وإعادة المهل الزمنية لتنفيذ قرارات المجلس البلدي!

فوجئت شخصيات أرثوذكسية بيروتية بمعارضة نائب من خارج العاصمة وقيادته حملة مفتعلة ضد تعديلات قانون الإنتخابات البلدية، متذرعًا بعدم موافقة المرجعية الروحية عليه، وسرعان ما تبين أن لا صحة لإدعاءاته!

تبين أن بين المتقدمين لمنصب رئيس مجلس الإنماء والإعمار مجموعة من أصحاب الكفاءات العلمية والخبرات العالمية، ومعظمهم شغل مناصب قيادية في الولايات المتحدة والسعودية ودول خليجية وأوروبية!

نداء الوطن

تخشى مصادر مالية من أن تكون الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية رسالة سلبية تجعل الدول الغنية تُحجم عن تقديم المساعدة للبنان بذريعة أن استقراره ما زال هشاً.

أثارت زيارة وزير الصحة إلى مستشفى تنورين الحكومي برفقة مسؤول “حزب الله” في الشمال الشيخ رضا أحمد اعتراضاً واسعاً خصوصاً وأن الشيخ لا يحمل صفة طبية وكيف يقبل وزير الصحة أن يستقبله رئيس مجلس إدارة سابق مرشح للإنتخابات؟ ما يعتبر مخالفة فاضحة ودخولاً في بازار سياسي مكشوف.

توقفت مصادر عربية عند البيان المسهب الذي أصدره رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري السابق بشار الأسد والذي تحدث فيه عن تشكيله خمس عشرة فرقة من قوات النخبة (القوات الخاصة) ويبلغ تعدادها مئة وخمسين ألف رجل.

البناء

ربطت مصادر دبلوماسية غربية بين تفجير مرفأ بندر عباس من جهة وغارة الضاحية الجنوبية من جهة ثانية، وبين كلام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن رفض أي اتفاق نووي لا يتضمن تدمير كل مقدرات البرنامج النووي الإيراني، تحت شعار أن إيران إذا احتفظت بقدراتها سوف تعود إلى البرنامج العسكري مع أي تغيير مناسب في أميركا، من جهة ثالثة، ورأت أن نتنياهو يوجه رسائل نارية تهدّد بإشعال المنطقة إذا ولد اتفاق نووي لا يستجيب لطلباته بعدما وافقت واشنطن على حصر التفاوض بالبرنامج النووي وقبلت باستبعاد البرنامج الصاروخي والملفات الإقليمية وعلاقات إيران بقوى المقاومة.

توقفت مصادر إقليمية أمام توقف الغارات الإسرائيلية على سورية بالتزامن مع ما كشفه رئيس أركان جيش الاحتلال عن تفاهم إسرائيلي تركي على التزام تركيا وحكومة دمشق باحترام الخطوط الحمر الإسرائيلية باعتبار جنوب سورية منطقة منزوعة السلاح ومنطقة أمنية إسرائيلية وهو ما تأكد في تقرير وكالة رويترز عن رسالة حكومة دمشق إلى الإدارة الأميركية لجهة احترام الخطوط الحمراء الإسرائيلية وملاحقة المنظمات الفلسطينية والالتزام بمنع أي نشاط مؤذٍ لـ”إسرائيل” عبر سورية وجاءت اعتقالات قادة فلسطينيين ترجمة لهذا الالتزام كما جاءت عمليات الدمج للواء درعا ضمن قوات الحكومة لضمان تحمل الحكومة مسؤولية منع أي مواجهة مع جيش الاحتلال خلال دورياته في جنوب سورية.