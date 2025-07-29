ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية؟

تردد في أوساط وزارية أن الأميركيين يتفهمون الموقف اللبناني أكثر من بعض الدول العربية التي تتخوف من استعادة “حزب الله” بناء قدراته واستعادة إيران المبادرة وتحرص تلك الدول على الالتزام بالوقت المحدد للخطة التي تنطلق في أول آب وتتضمن عدة مراحل تنتهي جميعها قبل الانتخابات النيابية في أيار 2026.

يطالب النائب السابق فارس سعيد بإلغاء مذكرة الوزير السابق للمالية علي حسن خليل القاضية بنقل ملكية أراض في محافظة جبل لبنان من الأهالي إلى الجمهورية اللبنانية”، خوفاً من ان تتصرف بها الحكومات لمشاريع تدمر جمال البيئة أو تبيعها وتستثمرها في حين أن ملكية الأهالي لا تسمح بالتصرف.

في حين تردد أن السفارات في لبنان وسوريا فتحت أبواب الهجرة تحديداً للمسيحيين السوريين، نفت مصادر دبلوماسية وجود أي قرار رسمي في هذا الشأن وتحديداً من الاتحاد الأوروبي.

يقول دبلوماسي عربي إن “حزب الله” لا يزال يراهن على حساباته الخاطئة بعدم إقدام إسرائيل على حرب موسّعة وطويلة علماً أنه فعل الأمر نفسه بعد إطلاقه حرب الإسناد ودفع الأثمان الكبيرة ويبدو اليوم كأنه يعيد التجربة ذاتها.

سألت أوساط عن السبب الذي دفع إحدى شركات الاتصالات إلى تبديل رزم الخدمات وتغيير الأسعار ما أدخل المواطنين في ضياع.

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الجمهورية

سخرت مراجع متخصّصة غير سياسية من خطوة أُعلِن عنها في موازاة التأكيد على عدم تنفيذها قبل البتّ بخطوة أخرى يبدو البتّ بها أقرب إلى الخيال بعد سنوات من أزمة خانقة.

وصفت مراجع غير سياسية أنّها لم تتوقع أن تشهد بحوراً من “دموع التماسيح” التي ذُرِفت في الأيام القليلة الماضية ممَّن لم تُذرَف عينه يوماً دمعة واحدة.

تحدّث مرجع ديبلوماسي عن فوارق كبيرة بين مواقف ونواب عدد من السياسيِّين إلى درجة باتت تُشكّل خطراً على الوضع العام في البلاد.

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اللواء

السؤال الخطير: هل ما زال في البلد هدر مالي، أم أن الهدر بات محطة كلام..

أرخت زيارة خدمائية إلى الجنوب من وزير معروف بظلال من المخاوف حول المرحلة المقبلة..

جرى بحث التباين الدولي حول التمديد «لليونيفيل» بين مرجعين، مع تسجيل ملاحظات لم تكن بالحسبان..

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نداء الوطن

قالت مصادر سياسية إن مقياس جديّة لبنان في ما يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، تكمن في جلسة لمجلس الوزراء يكون البند الأول على جدول أعمالها التصويت على هذا البند. وتعتبر هذه المصادر أن من دون هذه الجلسة تبقى الأمور مجرد كلام.

اعتبرت مصادر سياسية أن زيارة المفتي دريان، على رأس مفتيي المناطق إلى رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” السابق وليد جنبلاط، جاءت بناء لنصيحة عربية دعمًا لجنبلاط خصوصًا في موقفه من أحداث السويداء.

كانت لافتة زيارة وفد رفيع المستوى من “حزب الله” لرئيس حزب التوحيد وئام وهاب، واعتبرت مصادر سياسية أن هذه الزيارة بمثابة تأييد لوهاب في مواقفه ضد الرئيس السوري أحمد الشرع.

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البناء

يتداول نواب جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس الأميركي تقديراً يقول إن العطلة المبكرة التي فرضها رئيس مجلس النواب مايك جونسون على النواب قبل حلول شهر آب كانت بهدف إجهاض مطلب الأغلبية المكوّنة من نواب ديمقراطيين وجمهوريين طالبوا بفتح تحقيق ورفع السرية عن كل ملفات جيفري ابستين بعدما أشارت تسريبات لأشرطة مسجلة نشرها إيلون ماسك وتبعه آخرون أن الرئيس دونالد ترامب متورّط في فضائح ابستين ومثله رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وإن تحرّك رئيس مجلس النواب يهدف لحمايته بينما ذهب كثير من المحللين الكبار في الشؤون الاستراتيجية الأميركية إلى وضع التصعيد الأميركي ضد إيران والتهديد بالحرب مجدداً ضدّها بالتعاون مع “إسرائيل” التي تقوم بتهديد مماثل في التوقيت ذاته قد يتحوّل إلى سيناريو جدّي للهروب من الفضيحة التي سوف تتسبّب بتحوّل ترامب إلى بطة عرجاء في وقت مبكر.

أثنت مصادر فلسطينية على الحراك العربي الأوروبي لإعادة وضع خيار قيام دولة فلسطينيّة على الطاولة كردّ على الموقف الأميركي الإسرائيلي الذي ينكر حقوق الشعب الفلسطيني ويسعى لفرض حلول تقوم على التطبيع وتصفية القضية الفلسطينية. وقالت المصادر إن دور السعودية هنا تعبير مهم عن رفض السير بالتطبيع دون دولة فلسطينية، لكن المصادر قالت إن هذا الحراك المفيد والضروري ليس كافياً لردع “إسرائيل” وأميركا عن فرض الهيمنة التي تمثل الاعتداءات على سورية نموذجها الصارخ بوجه الحلف العربي الإسلامي الأوروبي الداعم للدولة الفلسطينية والمؤيّد لسيادة سورية، حيث لا وجود للاعتبارات التي يبرّر بها هذا الحلف صمته على استهداف غزة ولبنان باعتبار أن لهما تحفظات على حركة حماس وحزب الله غير موجودة في حالة سورية. وتختم المصادر أن تقدّم مسار حل الدولتين كما وقف التغوّل الإسرائيلي رهن استخدام أوراق القوة السياسية والاقتصادية مثل تعليق العلاقات والتعاون دبلوماسياً وتجارياً إلى حين وقف الحروب انطلاقاً من حرب غزة والعدوان على سورية.