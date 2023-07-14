ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية؟

النهار

بعدما أمهلت الغرفة القضائية في ديوان المحاسبة الناظرة في ملف الاتصالات الوزراء المعنيين 60 يوما للتقدم بدفوعهم قبل القرار النهائي، قدم الوزير نقولا صحناوي دفاعه قبل أيام وكان سبقه الوزيران جوني القرم وبطرس حرب، في حين لم يقدم الوزراء جمال الجراح، محمد شقير، طلال حواط حتى اليوم لائحة دفوعهم.

يردّد مرجع سياسي في مجالسه قائلاً: “في حال لم يُنتخب رئيس للجمهورية حتى أيلول المقبل، فلا رئيس ربما لسنوات طويلة.

يُنقل أن السفيرة الأميركية الجديدة ليزا جونسون، تواكب الملف اللبناني الرئاسي بعيداً من الأضواء، وهي صلبة في تعاطيها ومطّلعة بشكل دقيق على مجريات الأوضاع الداخلية والرئاسية.

اشتكى احد النواب في تغريدة عبر تويتر من تدني مستوى الامكنة المخصصة لركاب درجة رجال الاعمال عبر احدى الشركات الاجنبية في رحلاتها المتوجهة الى بيروت مما يعني التعامل بازدراء مع لبنان واللبنانيين.

الجمهورية

تشهد علاقات بين حزب وتيار لم يكونا دائماً على الموجة نفسها تقدّماً في الآونة الأخيرة.

عبّر أحد المسؤولين عن قلقه المُتأتّي من حجم الشلل في بعض الدوائر الرسمية ما عَزّز تمدد كل أشكال الفساد حيث لا يمكن معالجتها لتورّط كبار وصغار فيها.

إعتبرت أوساط سياسية أنّ تركيز قطب سياسي على شخص الرئيس كضمانة يعني استمرار التمسُّك بأحد المرشحين.

اللواء

تعاني عملة دولية محركة الاقتصاد العالمي من صعوبات بنيوية في مصارف البلد الأم، وفي ظل الاتفاقات الخطيرة على الحرب في أوكرانيا .

ضرب حزب بارز عصفورين بحجر واحد عندما أعلن رفضه إجراء التعيينات في المراكزالشاغرة: الأول إعادة الروح إلى التفاهم مع حليف، والثاني ابعاد مرشح غير مقبول في مركز الحاكمية..

لا يستبعد دبلوماسي لبناني رفيع أن يتحول القرار الأوروبي حول إبقاء النازحين السوريين في لبنان مادة تجاذب جديدة بين مسؤول كبير وخصومه.

نداء الوطن

يتردّد أنّ بعض المصارف بدأت عمليات شراء للدولار بشكل منظّم وكثيف، ومنسّق في ما بينها، الأمر الذي سيؤدي تباعاً إلى جفاف في العملة الصعبة ويدفع بسعر صرف الدولار إلى الارتفاع مجدداً. وسيكون هذه المرة بلا سقف لعجز وزارة المالية ومصرف لبنان عن التدخل للجم الدولار.

تقول المعلومات إنّ عودة المسؤول الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت بعد زيارته إسرائيل، لا تزال واردة.

يقال إنّ البحث في ملف ترسيم الحدود انطلق من جانب القوة الدولية (اليونيفيل) من باب العمل على خفض التوتر الحدودي ومعالجة النقاط الخلافية الواقعة على الخطّ الأزرق.

البناء

قالت مصادر نيابية إن انعقاد جلسة انتخابية جديدة لن يحمل التصويت ذاته لصالح المرشح جهاد أزعور، لأن طرفين كبيرين من الذين صوتوا لصالحه يعتبرون أن التصويت أدى وظيفته لجهة التوازن اللازم لفتح الحوار وأن المضي بالتصويت له من باب التحدي يعطّل الحوار، بينما قد لا يبقى في خانة التصويت له إلا الذين يرفضون الحوار.

قال خبراء عسكريون في كيان الاحتلال خلال تقييم خطاب السيد حسن نصرالله إن ما يجري في الحدود البرية هو امتداد لمعادلة كاريش البحرية، مع فارق أن معادلة البر أفضل لصالح لبنان، لأن الحدود مرسمة وإلزام «إسرائيل» بالانسحاب يملك مشروعية أقوى وحتى مزارع شبعا تقول المراسلات الإسرائيلية للأمم المتحدة انها لا تعارض لبنانيتها، لكنها تتبع للقرار 242 الخاص بالجولان.

الأنباء

اتصالات بين فريقين شهدا تقلبات في علاقتهما توحي بمقاربات جديدة قد تولَد.

الحراك الدولي تجاه لبنان لا يبدو أنه تجاوز مرحلة الاستطلاع باتجاه المبادرة.