ماذا جاء في "أسرار" الصحف اليوم؟

جاء في “أسرار” الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء:

النهار

سجل في أوساط حزب الله استياء من تصريحات الوزير السابق علي حسن خليل في إطلالته الأخيرة واعتبرت الأوساط أنها محاولات لجر الحزب إلى حيث لا يرغب لكنه لم يرضخ للأمر.

يلاحظ أن الاشتباكات والمشاكل الأمنية صارت شبه يومية في عاصمة الشمال من دون إيلاء الأمر أي أهمية من رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الداخلية المعنيين مباشرة بالمدينة.

حظي الاحتفال بذكرى تأسيس حزب في منطقة الجبل باهتمام لافت لناحية تخريج كوادر عبر مؤسسات معنية على مستوى رفيع، إلى دلالة كلمة رئيسه حول شخصيتين عربيتين مؤثرتين.

لم تنجح أحزاب وجمعيات في إقامة مؤتمرات لتكريم مغتربين على خلفية أن المؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين.

الجمهورية

يخشى مرجع ديني من التطبيع مع الشغور من خلال اجتماعات حكومية ونيابية روتينية وتعيينات، ما يُفقد موقع الرئاسة أهميته ودوره.

ينقل زوار عاصمة كبرى إصرارها على تعيين حاكم جديد بمعزل عن العراقيل الدستورية، وسعيها إلى الفصل بين التعقيدات الرئاسية، وبين ضرورة الشروع في سياسة مالية جديدة.

تلقت إحدى الوزارات الخدماتية من مؤسسة رسمية كتاب إنذار بوجوب أن تسدِّد المستحقات المالية المتوجبة عليها للمؤسسة تحت طائلة المسؤولية.

اللواء

بات بحكم المؤكد أن وضع مؤسسة غير مدنية على طاولة الاهتمام العربي والدولي، لجهة الاحتفاظ بدور وازن لرئيس هذه المؤسسة في وقت لا يتجاوز الخريف المقبل.

تجددت رهانات جهات نافذة في حزب فاعل على إمكان التوصل إلى اتفاق مع حليف اهتزت العلاقة معه مؤخرًا بشأن المسار الرئاسي.

تتعمد غالبية المصارف التعتيم على نظام دفع الضرائب، وإخضاع أصحاب الحقوق لطرائقها، الخارجة عن النظام، في أحيان كثيرة.

نداء الوطن

يؤكد قيادي معارض في مجالسه أنّ ضغوط الفريق الخصم والرهان على الوقت لن يبدّلا في موقفه الرئاسي، مشيراً إلى أنّه جاهز للذهاب إلى الآخر في اعتراضه، وهو يستعد لكل الاحتمالات.

يتردد أنّ مسؤولاً حزبياً أبلغ جهات معنية أنّ الثنائي متمسك بترشيح سليمان فرنجية إلى أن تجفّ البحار، فجاء الردّ برفض فرنجية إلى أن تجف المحيطات.

يقال أنّ مرشحاً بارزاً دخل مدار التشاؤم، الأمر الذي ينعكس على لهجته أمام المقربين منه.

الأنباء

كل المؤشرات تدل على أن الخارج غير مستعجل حتى الساعة على إنضاج تسوية في لبنان.

يبدو أن حسابات رئاسية تتحكم هي بدورها بملفات التعيينات وانعكاساتها على الاستحقاق.