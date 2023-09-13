ماذا جاء في أسرار الصحف اليوم؟

جاء في أسرار الصحف المحليّة الصادرة اليوم الأربعاء:

النهار

عاتب مرجع سياسي على هامش مأدبة غداء جامعة، نوابًا من حزب مسيحي بارز حول موقفهم من الحوار، لكنهم ارتأوا عدم الردّ.

عُلم أن مرجعًا سياسيًا أرسل نائبًا إلى عاصمة أوروبية لمواكبة الحراك الرئاسي ومعرفة ما استجد في هذا الإطار.

ينقل أن روابط المعلمين في القطاع الرسمي ستتجه إلى موقف واضح وحاسم حول العام الدراسي، والاتصالات جارية مع كل الأحزاب والقوى السياسية لهذا الغرض تداركًا للأسوأ.

نُقل أن وصول مرجع سياسي من السلطة الفلسطينية إلى بيروت، تمّ تنسيقه مع جهات حكومية وأجهزة أمنية استباقًا لتدهور يبلغ حد الانفلات في المخيمات.

بدأ الحديث عن رفع الدعم عن الطحين ما يجعل سعر ربطة الخبز في حدود مئة ألف ليرة.

الجمهورية

تتركّز أنظار الوسط السياسي على الحركة الدبلوماسية غير المرئية أكثر من الظاهرة.

لا يرى حزب بارز في الأفق ما يؤشر إلى إمكان حدوث خرق في استحقاق كبير لا في الشكل ولا في المضمون.

أبلغت إحدى الوزارات المعنية بملف إجتماعي حسّاس المعنيين الذين انتظروا قرارًا مهمًا من الوزير بأنه خارج لبنان قبل أن يظهر أنه في جلسة مجلس الوزراء.

اللواء

اختلفت التقديرات الدبلوماسية حول تأثير الخلافات على مهمة لودريان في الفرصة الأخيرة داخل المجموعة الخماسية.

استبعد مصدر نيابي في حزب بارز إمكانية مجاراة رئيس تيار حليف بطروحاته من الشروط المطلوبة لانتخاب شخصية موضع جدل.

بات بحكم المؤكد أن تحرير سعر صرف الدولار الأميركي في السوق اللبنانية بات مسألة وقت، وهو محصور بين سعر لا يتجاوز الـ90 ألفًا ولا ينقص عن الـ80 ألفًا.

نداء الوطن

لوحظ أنّ مسؤولًا نقابيًا بارزًا التصق في مواقفه المطلبية كافة باعتبارات رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي بات يمون بالترغيب على معظم قيادات الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل.

تبين أنّ الأملاك العامة والمشاعات التي تمّ تسجيلها بأسماء شخصيات حزبية وسياسية واجتماعية بواسطة المخاتير بلغت أكثر من خمسة آلاف دونم في قضاءي بنت جبيل ومرجعيون من محافظة النبطية.

علم أنّ الجيش اللبناني أخضع جميع الداخلين والخارجين من مجمع رفيق الحريري الجامعي- الحدث لإجراءات تفتيش وتدقيق ذاتية للسيارات، بعد تكاثر عمليات سرقة موجودات الجامعة، ويشمل هذا الإجراء الطلاب والموظفين والأساتذة والمدربين.

الأنباء

طرف إقليمي معني بملف لبنان على تماس مباشر بكل التفاصيل ولقاءات عدة يجريها في هذا السياق.

ملف عابر للحدود يحظى باهتمام شكلي فيما الإجراءات الميدانية لا توحي بذلك.