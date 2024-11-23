ماذا يعني إعلان حزب الله العودة للعمل السياسي تحت الطائف؟

كان لافتاً أن يخرج أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، أخيراً، للحديث عن مرحلة ما بعد وقف النار وانتهاء الحرب الإسرائيلية، ليعلن أن خطوات الحزب السياسيّة وشؤون الدولة ستكون “تحت سقف الطائف”، ويتحدث عن مساهمة فعالة لانتخاب رئيس للجمهورية، مع إشارة واضحة إلى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، التي عدّها “الرصيد المتبقّي الذي نستطيع من خلاله أن نبني وطننا”. وهذه الثلاثية هي عبارة ترد في البيان الوزاري للحكومات اللبنانية منذ أعوام، وفيها تشريع مبطن لعمل الحزب العسكري.

واختلفت قراءة مواقف الحزب تلك. ففيما عدَّ البعض أنه يمهّد من خلالها لتنازلات في المرحلة المقبلة مرتبطة بسلاحه، رأى آخرون أنها تنحصر بـ”المشروع السياسي”، إذ إن آخر ما قد يُقدم عليه “حزب الله” اليوم طالما الحرب مستمرة وفي أوجها الحديث عن سلاحه ومصيره.

وقسّم “اتفاق الطائف”، الذي يُعرف بـ”وثيقة الوفاق الوطني اللبناني”، التي صادق عليها مجلس النواب في عام 1989، المراكز والمناصب على الطوائف، وحدد صلاحيات السلطات الأساسية. ونصّ على “حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية”، لكنه في الوقت عينه أشار إلى “اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها”.

ولطالما حاول “حزب الله” إبداء تمسكه بـ”اتفاق الطائف”. وفي يوليو (تموز) 2023، أكد الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله أن الحديث عن أن (حزب الله) يريد إلغاء (اتفاق الطائف) والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين هو كذب وتضليل مقصود.

ووصف الكاتب والباحث السياسي قاسم قصير، المطلع عن كثب على شؤون حزب الله، موقف قاسم، بـ”المهم”، معتبراً أنه “يؤكد التزام الحزب بالاتفاق، وأنه لن يكون له مشروع سياسي داخلي مختلف”. وشدد قاسم، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، على أنه “ليس لهذا الموقف علاقة بالسلاح باعتبار أن (اتفاق الطائف) له علاقة بالمشروع السياسي”.

من جهته، رأى عضو كتلة تحالف التغيير النائب ميشال دويهي أن مفهوم (اتفاق الطائف) عند عدد كبير من القوى السياسية يتخطى (الطائف) والصلاحيات الدستورية. فنرى هذه القوى، وعلى رأسها (الثنائي الشيعي)، أي (حزب الله) وحركة أمل، تنتقي ما تريد من هذا الاتفاق وتطبقه، متسائلاً: ألم ينص الاتفاق على حل كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة وهو أمر لم يحصل؟.

وعدَّ دويهي، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن كل السلوك السياسي والدستوري والقانوني لـ(الثنائي)، هو تعدّ على (الطائف)، مضيفاً: آخر ملامح خرق (الطائف) تولي الرئيس بري مفاوضات وقف النار بدلاً عن رئيس الجمهورية، ولافتاً إلى أنه بعد الحرب الكبيرة والمؤلمة لجميع اللبنانيين، نرى أنه لدينا فرصة لتطبيق (الطائف)، واستعادة الدولة وبناء المؤسسات، ونعتقد أن للطائفة الشيعية مصلحة وجودية وكيانية بالعودة إلى الدولة والمساهمة في بناء دولة قوية.

أما رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية المحامي بول مرقص، فعدَّ أن الشيخ قاسم، وبحديثه في هذا التوقيت عن “الطائف”، إنما “غمز باتجاه أن الحزب سيكون من الآن وصاعداً حزباً سياسياً يعمل وفق أطر اللعبة السياسية التي أرسى قواعدها (اتفاق الطائف) لا ميليشيا مسلحة”، لافتاً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه قصد أيضاً أن الحزب لن يذهب باتجاه (العد)، أي اعتبار أن أكثرية طائفية معينة يمكنها أن تحتل مركز طائفة أخرى. لكن الأمرين أشار إليهما من باب الغمز، لا من باب الضمانة أو التأكيد، لأن لا شيء يمنع أن يستمر الحزب بحمل سلاحه طالما العبارة لم تأت واضحة وصريحة.

وأضاف مرقص: “(الطائف) نصّ على حل جميع الميليشيات إلا أنه أبقى على مفهوم المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية، لذلك يفسره (حزب الله) على النحو الذي يريده، بحيث يبقي على سلاحه تحت هذا الشعار، من هنا لا يمكن اعتبار عبارة (تحت سقف الطائف) عبارة ضامنة إنما تحتمل الكثير من الالتباس والتأويل”.