تبلغ لبنان رسمياً من السلطات الفرنسية ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور لبنان بين 21 و23 كانون الأول الحالي، على ان يُحدّد برنامج الزيارة ومدتها والوفد المرافق لاحقاً من خلال دوائر الدولتين، بحسب “اللواء”، علماً ان المعروف انه سيقوم بزيارة تفقدية للقوات الفرنسية العاملة في إطار قوات اليونيفيل في الجنوب لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، وهو سبق أن أعلن استمرار الدعم الفرنسي للشعب اللبناني.

ويحمل ماكرون دعماً اوروبياً ملموساً، في ما خص مبادرته لمنع انهيار لبنان، اذ يناقش وزراء الاتحاد الاوروبي بدعوة من المانيا، في اجتماع يعقد اليوم في بروكسيل.

وتهدف الخطة الاوروبية الى “تحصين المبادرة الشخصية” التي قادها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في ظل التباعد مع واشنطن، التي لا تزال تسعى الى ممارسة الضغوطات الاقصى على حزب الله لمنعه من المشاركة في أي حكومة جديدة.

وقالت مصادر على اطلاع ان “الخلافات الاوروبية ترمي الى معالجة الازمة العاجلة لمنع الانهيار وصولاً الى مناقشة القضايا التي تخص حزب الله ونفوذ ايران في لبنان والمنطقة”.