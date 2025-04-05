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ما جاء في أسرار الصحف المحلية

منذ 13 ساعة
أسرار الصحف

أسرار الصحف

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الجمهورية

تتجه الأنظار إلى مفاوضات جدية مرتقبة بين دولة عظمى ودولة إقليمية، إذ من شأنها أن ترسم الخريطة الجيوسياسية لسنوات طويلة.

رأى ديبلوماسي عريق أن أربعة ملفات رئيسية تضغط على السلطة اللبنانية، وهي عاجزة تمامًا عن مواجهتها.

قال مسؤول كبير إن شهر أيّار هو شهر الاستحقاقات على أكثر من جبهة، وإنّ التعامل معها يرسم آفاق المرحلة المقبلة، ويفصل بين الأسود والأبيض.

اللواء

تلتزم هيئة رقابية الصمت إزاء ما يثار حول سلسلة رواتب جديدة، مع التمسك بما سبق وطرحته في عهد الحكومة الماضية.

عادت شخصية شمالية إلى لعب دور في منطقتها، استعداداً لما هو أبعد من إجراء الاستحقاق البلدي والاختياري القريب.

كشف مصدر مصرفي أن الاهتزاز الذي يعيشه الاقتصاد العالمي، ترك بصمات خلافية متزايدة على خطة معالجة أوضاع المصارف في لبنان.

نداء الوطن

كشفت مصادر دبلوماسية أن الموفدة الأميركية أورتاغوس، أجرت سلسلة لقاءات مساء أمس في مقر السفارة الأميركية في عوكر، تمهيداً لبدء محادثاتها اليوم مع المسؤولين اللبنانيين.

على رغم القرارات والتحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، فإن سياسيين ما زالوا يراهنون على إرجائها تقنياً حتى أواخر أيلول المقبل.

بعد اغتيال القيادي في “حماس” في مدينة صيدا، بدأت الأصوات ترتفع لخروج القيادات من بين الأبنية السكنية لأن وجودهم فيها يشكل خطراً على المدنيين وعلى عائلاتهم.

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