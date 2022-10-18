الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444 ﻫ - 18 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما خلف حراك البخاري: مظلة عربيّة وحرص على الاستقرار

منذ 13 دقيقة
بخاري وعون

بخاري وعون

اللواء
A A A
طباعة المقال

تتجه جميع الانظار العالمية اليوم الى لبنان وذلك يعود للاستحقاق الرئاسي، في حين ان العالم العربي والغربي يحاول التأكيد على اتمام الاستحقاق في موعده المحدد دون الدخول في فراغ.

وذكرت مصادر مطلعة أنّ زيارة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري إلى قصر بعبدا تركزت على أكثر من موضوع، لكن الأبرز كان التأكيد على إتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري واحترام اتفاق الطائف انطلاقًا من البيان الأميركي السعودي الفرنسي الذي صدر أخيراً.

وكشفت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع لـ”اللواء” أنّ الرياض تسعى، بصورة جدية، لمظلة عربية للاستحقاق الرئاسي ضمن مبادئ واضحة: ان يكون الرئيس قادراً على جمع اللبنانيين، واحترام دستور الطائف، وضمان ألا يكون لبنان ممراً لزعزعة استقرار المنطقة، بل عاملاً من العوامل التي تؤدي الى الاستقرار في لبنان، تمهيداً للاستقرار في المنطقة، واعادة البلد الى الحاضنة العربية على المستويات كافة.

وقالت المصادر إنّ الرياض ستمضي في مواكبة التحضيرات الآيلة لوصول رئيس للجمهورية، يعمل ضمن هذه الثوابت الوطنية والعربية.

وربطت مصادر سياسية بين الحركة العربية وصرف السفارة السويسرية دعوتها لما اسمته بـ”عشاء غير رسمي” كان من المفترض أن يقام في منزل السفيرة السويسرية في لبنان.

    المزيد من الصحافة

    الرواتب- تعبيرية
    زيادة مرتقبة على الأجور.. هل تكفي المواطن؟
    سفينة الحفر التابعة لشركة إنرجين بدأت الحفر في حقل كاريش للغاز الطبيعي
    "الصندوق السيادي للنفط": لا استعجال لإنشائه وتخوّف...
    لبنان وافق على مسودة اتفقا ترسيم الحدود البحرية الجنوبية
    "الثنائي الشيعي": لا نريد "المثالثة" وهذا هدفنا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير
    رقم كبير.. محمد شقير يكشف عدد الذين تفوق قيمة ودائعهم الـ100 ألف دولار!
    شيرين عبد الوهاب
    شيرين عبد الوهاب تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها
    فيديو يثير غضبًا على الانترنت.. أغاني أم كلثوم في كنيس اسرائيلي