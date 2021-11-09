السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما مصير اللبنانيين في السعودية ودول الخليج؟

9 - نوفمبر - 2021
لبنان

علم لبنان

اللواء
A A A
طباعة المقال

علمت “اللواء” ان مهمة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي تمت بمعرفة الدول المعنية، وبتنسيق كامل معها، حيث سبقت زيارة زكي اتصالات بين الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، وأنها محصورة فقط بمعالجة النتائج والمفاعيل السلبية التي نتجت عن مواقف وزير الاعلام جورج قرداحي فقط من حرب اليمن، وقد رحبت المملكة بهذا المسعى. أمّا أسباب الخلاف الأخرى الأساسية المتعلقة بموقف السعودية من لبنان بسبب سياسات حزب الله، فلها معالجات اخرى اكبر واشمل لأنها ليست قضية شخصية كقضية كلام قرداحي انما هي قضية اقليمية.

لكن “اللواء” علمت أيضاً ان زكي ابلغ المسؤولين اللبنانيين ان السعودية ودول الخليج الاخرى لن تتعرض لأي لبناني مقيم ويعمل عندها خلافاً لما تردد من معلومات عن نية لترحيل الالاف منهم.

    المزيد من الصحافة

    السراي الحكومي
    أسبوعٌ حكوميّ حاسم: هل تخرج مراسيم التأليف من حارة حريك؟
    قصر بعبدا
    سيناريوهات قاتمة ومخاوف من رفض عون مغادرة القصر
    اسرار الصحف
    ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    جورج الراسي
    بالصور: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي
    اشتباكات عنيفة بين بلدتي حورتعلا والخضر
    بالفيديو.. اشتباكات عنيفة جداً بين بلدتين لبنانيتين