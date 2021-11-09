ما مصير اللبنانيين في السعودية ودول الخليج؟

علمت “اللواء” ان مهمة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي تمت بمعرفة الدول المعنية، وبتنسيق كامل معها، حيث سبقت زيارة زكي اتصالات بين الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، وأنها محصورة فقط بمعالجة النتائج والمفاعيل السلبية التي نتجت عن مواقف وزير الاعلام جورج قرداحي فقط من حرب اليمن، وقد رحبت المملكة بهذا المسعى. أمّا أسباب الخلاف الأخرى الأساسية المتعلقة بموقف السعودية من لبنان بسبب سياسات حزب الله، فلها معالجات اخرى اكبر واشمل لأنها ليست قضية شخصية كقضية كلام قرداحي انما هي قضية اقليمية.

لكن “اللواء” علمت أيضاً ان زكي ابلغ المسؤولين اللبنانيين ان السعودية ودول الخليج الاخرى لن تتعرض لأي لبناني مقيم ويعمل عندها خلافاً لما تردد من معلومات عن نية لترحيل الالاف منهم.