مبادرات فرنسية مرتقبة.. وماكرون "لن يدخل في لعبة الأسماء"

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ”النهار”، أنّه سيتخذ مبادرات في الأسابيع المقبلة، نافيًا إمكان عقد مؤتمر دولي للبنان، لكنّه قال: “سنعمل على مشاريع ملموسة في قطاع الكهرباء، وأحد هذه المشاريع مع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني. وما يهمني هم اللبنانيون واللبنانيات لأن الطبقة التي تعيش على حساب البلد ليست لديها الشجاعة للتغيير”.

ماكرون أبدى استياءه “من الذين يثرون على حساب بلدهم ويريدون البقاء والابتزاز”، معربًا عن شكوكه بقدرة الشعب اللبناني “على طرد هؤلاء”، لذا يريد المساهمة في “إيجاد حل سياسي بديل عبر برامج ومشاريع ملموسة، وفي الوقت نفسه عدم التساهل مع الطبقة السياسية”.

وردًا على سؤال عما اذا كان يؤيد انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون للرئاسة، شدد على أن فرنسا “لن تدخل في لعبة الأسماء” مشيرًا إلى أنّ “لبنان يحتاج إلى رئيس ورئيس حكومة نزيهين”.

كما أكد ماكرون قناعته منذ البداية بأن المشكلتين اللبنانية والسورية لا يمكن حلهما إلا في اطار محادثات هدفها تقليص التأثير الإيراني الإقليمي.

كذلك أعلن الرئيس الفرنسي أنّ هدف مؤتمر “بغداد 2” هو تقديم طروحات إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لكي لا يبتعد عن أجندة إقليمية، مشيراً إلى أنّ العاهل الأردني “جازف بالدعوة إلى هذا المؤتمر، وأن قبول السوداني بالمشاركة والعمل هو نصر لهذه الأجندة، إضافة إلى وضع مشاريع سيتم العمل عليها في قطاع المياه والغاز والكهرباء ومشاريع حيوية للعراق”.

واكد ماكرون قناعته منذ البداية بأن المشكلتين اللبنانية والسورية لا يمكن حلهما الا في اطار محادثات هدفها تقليص التأثير الإيراني الإقليمي