الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مبادرة بري آيلة للسقوط... والبلاد متجهة نحو احتمالين

3 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 3 - يونيو - 2021 12:51 صباحًا
الأزمة الاقتصادية اللبنانية تتفاقم

الأزمة الاقتصادية اللبنانية تتفاقم

A A A
طباعة المقال

كل المعطيات على صعيد الحراك الحكومي في لبنان توحي بأن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري آيلة للسقوط، فالكلام عن «إيجابية» و«محاولات لتذليل العراقيل» أصبح مخالفاً للمنطق في ظل القصف الكلامي المتبادل بين الطرفين المعنيين بتشكيل الحكومة، رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وما يؤكد صعوبة بل استحالة تحقيق تقدم في مسار الأزمة وفق صيغة بري أي حكومة انقاذية من 24 وزيراً من دون ثلث معطل، هي دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي من القصر الجمهوري إلى «حكومة أقطاب» وهو ما ينسف المبادرة الفرنسية من أساسها.

وبانتظار مواقف القوى السياسية من طرح الراعي، والمعروف بعضها مسبقاً، تبدو البلاد متجهة نحو احتمالين لا ثالث لهما: استمرار الفراغ حتى نهاية عهد عون (أكتوبر 2022) أو تشكيل حكومة انتقالية بوظيفة محددة وهي اجراء الانتخابات النيابية.

    المزيد من الصحافة

    حزب الله من ميليشيات إيران التي شكلها سليماني
    بعد الحديث عن وحدة الساحات.. لبنان يدخل الى محور ايران
    السراي الحكومي
    هذا شكل الحكومة الأوفر حظًا!
    قصر بعبدا
    نائب يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة في هذه الحالة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟