مبادرة بري بلا ثلث معطل

أشارت مصادر عين التينة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “الصيغة المطروحة من قبل الرئيس نبيه بري من دون إعطاء الثلث المعطل لأي كان، قد تكون المدخل الوحيد لتشكيل الحكومة.

وتوقعت أن “يجري التداول بهذه الصيغة في الإتصال الذي قد يجريه بري برئيس الجمهورية ميشال عون لمعايدته بعيد الفصح، والذي سيعقبه لقاء بينهما في القصر الجمهوري لاستكمال البحث بهذا الطرح، أو أن يوفد بري من ينوب عنه للقاء عون لهذه الغاية قد يكون معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، على أن يعقب ذلك لقاء مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، هذا في حال لم تطرأ تطورات سلبية تؤدي الى نسف الصيغة من أساسها وإعادة الأمور الى المربع الأول”.