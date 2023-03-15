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مبادرة بكركي الرئاسيّة.. و"القوات": مستمرّون بمعوّض

منذ 9 دقائق
بكركي

بكركي

الأنباء
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تم التداول بمعلومات صحافية تحدّثت عن تطور أنجزه المطران أنطون أبي نجم من خلال لقاءاته مع الأطراف المسيحية، مفادها الخروج بلائحة من 11 إسماً يُمكن ترشيحهم لرئاسة الجمهورية، على أن تتم غربلة الأسماء، فيبقى 3 أو 4 أسماء، يتم التوافق حول واحد منها مسيحياً ووطنياً.

“القوات اللبنانية” بدورها لم توضح حقيقة موقفها من مبادرة بكركي والمطران أبي نجم بعد، لكن نائب تكتّل “الجمهورية القوية” الياس اسطفان شدّد على أن “التكتّل مستمر في دعمه ترشيح ميشال معوّض حتى الساعة، بالرغم من الوجود العديد من الطروحات والمبادرات، ومواصفاتنا معروفة، رئيس سيادي إصلاحي لا يتبع لمحور الممانعة”.

لكن على ما يبدو، فإن فرص الحوار في لبنان لم تنضج بعد رغم التقارب الإقليمي، و”القوات اللبنانية” لا زالت على موقفها الرافض، وفي حديث لـ”الأنباء”، أكّد اسطفان أن “لا حوار تحت الضغط، ولن نقبل بالتوجّه نحو حوارات أوصلت لبنان إلى ما هو عليه، بل نريد إنجاز الاستحقاق بطريقة ديمقراطية”.

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