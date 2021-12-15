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مبادرة في جعبة غوتيريش لإخراج لبنان من أزماته؟

16 - ديسمبر - 2021
الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"

الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"

الأنباء الكويتية
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تترقب الأوساط السياسية في بيروت، وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى العاصمة اللبنانية السبت المقبل.

وكشفت معلومات “الأنباء” الكويتية عن ان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيجري مروحة اتصالات سياسية رسمية وغير رسمية واسعة، واللافت فيه حرصه على لقاء رؤساء الطوائف الدينية في لبنان، في مقر اقامته، وعددهم 6 (3 مسلمين و3 مسيحيين) للاستماع الى آرائهم بما يتعين فعله لإخراج لبنان من المأزق الذي يتخبط به.

وهذا قد أشارت المصادر المتابعة نفسها الى احتمال ان يطلق غوتيريش مبادرة معينة في هذا الإطار.

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