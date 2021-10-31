الأحد 25 ربيع الأول 1443 ﻫ - 31 أكتوبر 2021 |
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متى تحتضن السعودية لبنان؟!

منذ 44 دقيقة
لبنان والسعودية

علما لبنان والسعودية

خالد السليمان - صحيفة عكاظ
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حكومة يتوسل رئيسها أحد وزرائه أن يستقيل للحد من الضرر الذي ألحقته آراؤه بعلاقات ومصالح بلاده، هي أضعف من أن تتصدى لهيمنة حزب يرتهن علنا لمشروع إيران التوسعي في المنطقة!

لذلك كانت السعودية حازمة أمام جميع وساطات إقحامها من جديد في الشأن اللبناني، فالسعودية لن تقدم أي شيء للبنان ما لم يتحرر من الوصاية الإيرانية من خلال حزب الله الإرهابي!

فليس منطقيا ولا ممكنا أن تواصل السعودية تقديم مساعداتها للدولة اللبنانية في الوقت الذي ينخرط فيه أحد مكوناتها الرئيسية بل الغالبية في استهداف مصالحها، وإظهار عداوتها، وتدريب ودعم وتهريب السلاح لميليشات الحوثي التي تستهدف أراضيها بالمسيرات والصواريخ الإيرانية الصنع !

فمن العبث أن تستمر بعض الأطراف اللبنانية والدولية في دعوات طلب الدعم السعودي للنظام السياسي اللبناني الخاضع لسطوة الحزب الإيراني مع كل ما يظهره من عداوة قولا وفعلا إلا إذا كانت السذاجة محرك مثل هذه الدعوات !

إن انخراط حزب الله اللبناني الإيراني في اليمن هو عمل عدواني يحمل الدولة اللبنانية مسؤولية إعلان الحرب على السعودية ما دام حزب الله هو صاحب الكلمة العليا في السلطة اللبنانية يحدد من يرأس الجمهورية ومن يرأس الحكومة ومن يتولى المناصب الوزارية، بل ويقرر من يعيش ومن يموت على الأرض اللبنانية !

ومن حق السعودية أن تدافع عن مصالحها وأن تسقط الأقنعة، فالتعامل مع الاعتداءات القادمة من لبنان سواء شحنات المخدرات أو دعم الحوثي لم تعد تتطلب تعاملا دبلوماسيا بقدر ما تتطلب تعاملا حازما على قدر الفعل !

باختصار.. ستعود السعودية لاحتضان لبنان عندما يحتضنه اللبنانيون !

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