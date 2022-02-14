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مجلس الوزراء إلى الانعقاد غداً

14 - فبراير - 2022
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

اللواء
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تحدثت مصادر وزارية عن أنّه بعد العطلة الرسمية، اليوم وعودة الرئيس نجيب ميقاتي من زيارة إلى الأردن يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد غداً.

وبحسب مصادر وزارية فإن مجلس الوزراء لن يناقش خطة الكهرباء فحسب إنما اعتمادات الانتخابات النيابية وبعض البنود، مشيرة إلى أن ما حصل في جلسة الخميس قد يعاد طرحه من زاوية وجوب عدم تكراره لكن في الإجمال جلسة الثلاثاء قد تكون جلسة حامية نظراً إلى مناقشة ملف الكهرباء وما يطرح بشأن السلفة.

ولفتت المصادر إلى أن الكلام عن مضاعفات جلسة الخميس وانعكاساتها على اجتماع الثلاثاء قد لا يكون في محله لكن لا بد من ترقب اي تواصل يتم لتبريد المناخ، ومعلوم أن أكثر من وزير تحدث عن تمرير الموازنة من دون تصويت وبسرعة.

وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية في الثنائي الشيعي أنهم ليسا في جوّ تصعيدي.

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