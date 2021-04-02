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محفوض: استحالة في تشكيل الحكومة الآن

2 - أبريل - 2021
رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

الأنباء الكويتية
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أكد رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوظ أن “لا حلحلة بموضوع تشكيل الحكومة إن لم نقل إستحالة في هذه الفترة، لأن السقف الذي وُضع للتشكيل لا يتلاقى مع روحية الرئيس سعد الحريري الذي لن يقبل ان يتساوى وضعه بوضع الرئيس حسان دياب، لأن قبوله بحكومة يتمثل فيها حزب الله لا يمكنه من تأمين المساعدات اللازمة لإنقاذ لبنان”.

وعزى محفوض في حديث لـ”الانباء” الالكترونية التبدل في موقف السيد حسن نصرالله الى “شعوره أنه أمام فرصة أخيرة بعد إنكشافه هو ورئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر بأنهم يتحملون مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة وأن العهد يعيش شبه قطيعة دولية بسبب تحالفه مع حزب الله”.

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