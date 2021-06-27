مخاوف حقيقية من الإنفجار الوشيك

عبّرت أوساط مطلعة في بيروت عبر “الراي الكويتية” عن مخاوف حقيقية من المنحى الذي تسلكه الأزمات العاتية في لبنان خصوصاً في ظل الأفق الحكومي «الميؤوس منه» والذي يزداد انسداداً والشارع المفتوح على غضب وغليان يوشكان على… الانفجار.

وإذ توقفت هذه الأوساط عند تحذير الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله، في معرض دعوته لـ «شدّ الأحزمة» بإزاء رفْع الدعم الذي يتجه ليصبح أمراً واقعاً، من مخاطر قطْع الطرق وإمكان أن تجرّ لصِدامات مسلّحة، معتبرة أن هذا الموقف يشكّل إشارةً بارزةً حيال المنزلق الجديد الذي دخله لبنان، لاحظتْ أن استفحال الأزمات «العميقة» بات يجعلها شبه عصية على معالجاتٍ تخديرية لم تعُد كافية لتدارُك الآتي الأعظم.

واستدلّت على ذلك من أن حتى «المخارج الاضطرارية» كالتي اعتُمدت لتمويل استيراد المحروقات على 3 أشهر وفق دولار الـ 3900 ليرة (عوض 1500 ليرة بما سيرفع سعر صفيحة البنزين من نحو 45 ألفاً إلى أكثر من 70 ألفاً) من الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان صارت تستولد قبل سريانها «عصْفاً»، عبّر عن نفسه أمس مع إغلاق العديد من المحطات أبوابها وبروز طوابير «قياسية» في أكثر من منطقة، قبل أن يشاع أن كل المحطات ستقفل حتى الاثنين بانتظار صدور التسعيرة الجديدة.