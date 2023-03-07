مرحلة جديدة على خط الاستحقاق الرئاسي

اعتبر النائب السابق أنطوان زهرا أنه “من الواضح أن باسيل كان يستعجل ليكون هو المرشح الأقوى على الساحة المسيحية لاعتقاده بأنه سيفوز بالغالبية كما حصل في انتخابات 2018، لكن انتخابات 2022 خذلته فضلاً عن أدائه السيء وانحيازه الكامل لمشيئة حزب الله”.

وأضاف زهرا في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية: “لقد كان هناك وعد بتأييد فرنجية بالطريقة التي جرى اعتمادها في انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس النواب بأكثرية 65 صوتاً”، مستبعدا اجراء انتخابات رئاسية في الوقت الراهن “لأن لا حظوظ لأحد من المرشحين المعلنين بالفوز”، واصفاً الحملة الاعلامية التي تحدثت عن “تقارب سعودي ايراني وطرح معادلة فرنجية للرئاسة ونواف سلام لرئاسة الحكومة، بأنها كانت لذرّ الرماد في العيون ولا أساس لها من الصحة”.

ورأى زهرا أن “كلام نصرالله يؤكد بأنه ليس بأفضل حال، وخصوصاً بعد تحميله مسؤولية التردي الاقتصادي وإقامة شبه تطبيع أمني بعد ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، مقدماً بذلك انطباعا إيجابياً للأميركيين أن بإمكانه المجيء برئيس تسوية يزيح عنه مسؤولية الانهيار الاقتصادي”.