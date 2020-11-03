استمع لاذاعتنا

مسار التشكيل في الربع الساعة الأخيرة… العقدة في العدد

منذ 46 دقيقة
لبنان من وجهة نظر أمريكا .. عقوبات حتى إنتهاء الإنتخابات

لبنان من وجهة نظر أمريكا .. عقوبات حتى إنتهاء الإنتخابات

الجمهورية
A A A
طباعة المقال

اكّدت مصادر معنيّة مباشرة بملف التأليف لـ»الجمهوريّة»، انّه «على الرغم من أنّ الأجواء تبدو مقفلة حالياً على خط التأليف، الّا انّ الباب ليس مقفلا بالكامل امام تحقيق خرق ايجابي في أي لحظة».

وقالت المصادر: «مسار التأليف حالياً، هو في ربع الساعة الاخير، وخلال هذا الربع سيتحدّد ما إذا كانت الإيجابيات ستغلب السلبيات او العكس، والجهود منصبّة حالياً لتغليب الإيجابيات، في ظل قناعة يفترض أنّها موجودة لدى الجميع، بأنّه إن لم تتشكّل الحكومة في خلال الاسبوع الجاري، وفي غضون يومين او ثلاثة أيام على الأكثر، معناه اننا سندخل في مشكلة، وراحت الحكومة أسابيع من التعطيل، ويدخل مسار التأليف خلالها في لعبة «دومينو» خطيرة تفتح فيها الشهيات وتتدحرج فيها الطلبات التعجيزية من هنا وهناك، تضيع معها كل ابواب المخارج».

ولفتت المصادر، الى انّ حل الخلاف على حجم الحكومة، سيؤدي فوراً الى أن «تكرج» الحلول حول كل الامور الاخرى، علماً انّ الخلاف على أن تكون من 18 وزيراً او من 20 وزيراً، مبالغ فيه، فلا حكومة الـ18 تؤذي عون وفريقه، ولا حكومة الـ20 تزعج الحريري، فكلاهما لا يؤدّيان الى ثلث معطل.

    المزيد من الصحافة

    قصر بعبدا
    النقاش يدور حول مسودة قدمها الحريري الخميس الماضي
    تشكيل الحكومة
    الأجواء إيجابية والحكومة الخميس
    أسرار الصحف اللبنانية
    أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر ينتمون لحزب الله
    ‏من مصادر تمويل حزب الله: القتل وتجارة الأعضاء بالتفاصيل !
    الدولار يعود للارتفاع من جديد
    هل يعود إلى التحليق؟.. الدولار يسجل ارتفاعاً ملحوظاً مساء الأحد
    مرض السكري هو سبب محتمل لبرودة القدمين
    منها السكري … الأقدام الباردة تشير إلى العديد من الأمراض