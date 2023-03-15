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مسار سعر صرف الدولار سيستمر تصاعدياً... ولا بوادر لهبوطه

منذ 17 دقيقة
الدولار- رويترز

الدولار- رويترز

الأنباء
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واصل سعر صرف الدولار مساره التصاعدي أمس، ووصل إلى مستوى قياسي، 100 ألف ليرة للدولار، ما تسبب بارتفاع جنوني في أسعار مختلف المنتجات في الأسواق، لا سيما المحروقات.

مصادر اقتصادية لفتت إلى أن “مسار سعر صرف الدولار سيستمر تصاعدياً، ولا بوادر لهبوطه في ظل الانسداد السياسي، وإقفال المصارف، كما أن لا بوادر لتحرّك مصرف لبنان مع فشل تدخلاته في المرتين الأخيرتين، وعجزه عن لجم الارتفاع لأكثر من بضع ساعات”.

المصادر دعت إلى “إنجاز الاستحقاقات وتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها التخفيف من وطأة الضغوط المرمية على عاتق الاقتصاد، وعندها، ستعود الأمور إلى سكتها الصحيحة، فينخفض سعر الصرف”.

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