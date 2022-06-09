مسار ملف الترسيم لا يبشّر

تؤكّد مصادر مسؤولة معنية بملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل أن مسار الملف لا يبشّر، وخصوصاً أنّ ما استجد مع استقدام اسرائيل لسفينة الحفر، يمثل تهديداً حقيقياً وجدّياً هذه المرّة، لسرقة ثروة لبنان من النفط والغاز في البحر جنوباً.

وأعربت المصادر المسؤولة لـ”الجمهورية”، وعلى رغم ما تردّد بأنّ الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين سيكون في بيروت في غضون أيام قليلة (الاحد كموعد مبدئي)، ليست واثقة حتى الآن من زيارته، وخصوصاً أنّ لبنان لم يتلق بعد أي تأكيد رسمي أميركي لحضور هوكشتاين.

وكشفت مصادر موثوقة أنّ المسؤولين اللبنانيين تبلّغوا من جهات أممية عن رسائل دولية أُبلغت في الساعات الاخيرة إلى الجانب الاسرائيلي لاحتواء احتمالات التصعيد.

وأكّدت مصادر رسمية لـ”الجمهورية”، أنّ لبنان صاحب حق، ولن يتخلّى عن هذا الحق، وكما انّه لا يقبل بأن يتخلّى عن سنتيمتر واحد من حدوده البرية.