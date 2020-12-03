مصادر “القوات”: المجموعات التي اعتدَت على الثوار تعتدي اليوم على الطلاب

رأت مصادر “القوات اللبنانية” أنّ المواجهة التي اندلعت بين طلاب “القوات” و”حزب الله” هي أفضل تعبير عن تلك التي تخوضها «القوات» في الجامعة اليسوعية وخارج حرم الجامعة في مواجهة هذه المنظومة، أي منظومة السلاح والفساد.

وقالت المصادر لصحيفة “الجمهورية”: “هذه المنظومة أطَلّت برأسها من الجامعة اليسوعية في محاولةٍ لضرب الطلاب الذين يمارسون حقهم الديموقراطي، محاولة إجهاض العملية الانتخابية او حَرفها عن مسارها. هذه المجموعات التي اعتدَت على الثورة وكَسّرت الخيم واعتدت على الثوار تعتدي اليوم على الطلاب الطامحين الى تغيير الواقع السياسي في اتجاه واقع أفضل، أي إعادة إحياء لبنان التراثي والقديم”.