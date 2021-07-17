مصادر القوات لـ”الشرق الأوسط”: عدم تسميتنا للحريري برهنت مدى صوابيتها

أكدت مصادر حزب القوات اللبنانية إلى أنهم يختلفون أو يتفقون مع تيار المستقبل أو غيره، “وفق الرؤية السياسية والأولويات الوطنية بعيداً عن النكد السياسي والشخصنة”، موضحة في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن التباين مع “المستقبل” أخيراً هو بفعل الأولويات المختلفة، باعتبار أن أولوية الرئيس سعد الحريري كانت تشكيل حكومة، أما أولويتنا فانتخابات نيابية مبكرة، واليوم وبعد اعتذاره يفترض أن يكون قد تأكد أن عدم تسميتنا له برهنت مدى صوابيتها كونه بعد أكثر من ٨ أشهر فشل في التفاهم مع الأكثرية القائمة والعهد، ولو كانت لديه فرصة كما كان يعتقد لنجح في تشكيل حكومة”.

وعن رئاسة الجمهورية وموقف الحريري الأخير، قالت المصادر: “نحن لا نتعامل مع الرئاسة على قاعدة مقايضات سلطوية، أي نكلف الحريري كي يدعمنا للرئاسة، إذ لا نتعاطى مع أي موقع بالسلطة كهدف، بل سبيل لتحقيق مشروعنا السياسي (الجمهورية القوية) الذي هو أيضاً برنامج جعجع الرئاسي، وعلى كل حزب أن يختار من سيرشح على قاعدة مشروعه السياسي لا شخصه”.