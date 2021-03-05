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مصادر بكركي: لا ندخل بلعبة الأسماء والحصص

5 - مارس - 2021
بكركي

بكركي

نداء الوطن
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اكدت مصادر بكركي لصحيفة “نداء الوطن” ان “البطريركية يهمها حماية الكيان لا كسب مقاعد وزارية، ولا ندخل بلعبة الأسماء والحصص”.

ولفتت المصادر إلى أن الراعي “مستمر في محاولاته وهو على تنسيق مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والفرنسيين من أجل تحقيق خرق في مكان ما”.

ومع الجزم بأن بكركي لن تدخل في لعبة الأسماء، اشارت المصادر إلى أنها قد تُسمّي في حالة واحدة، وهي عندما يأتي الجميع إليها من دون استثناء ويطلبون ذلك بعدما تكون قد انسدّت كل الآفاق، عندها قدّ تُفكّر بهذا الأمر، لكن ضمن حكومة إختصاصيين مستقلة لا تحاصصية تضع برنامجاً واضحاً، وقتها لا تدخل في لعبة الحصص، بل قد تطرح أسماء من كل الطوائف وليس من المسيحيين فقط، وعلى قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب، أما القول أن بكركي تُسمّي وزيرين مسيحيّين فهذا من رابع المستحيلات وخصوصاً في حكومة ليست بالمواصفات المطلوبة.

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