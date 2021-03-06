الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصدر خبر العقوبات على سلامة داخلي

6 - مارس - 2021
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

الجمهورية
A A A
طباعة المقال

اكّدت مصادر مالية مسؤولة لصحيفة “الجمهورية”، انّ بث أخبار كعقوبات متوقعة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في هذا التوقيت بالذات مثير للريبة.

وكشفت المصادر معلومات تؤكّد انّ مصدر هذا الخبر داخلي، بالشراكة مع جهات لبنانية داخل لبنان وخارجه، في سياق حملة تقوم بها، ليس فقط لضرب صورة حاكم مصرف لبنان، بل لضرب الاستقرار النقدي ودفع الليرة الى مزيد من الانهيار.

يتزامن ذلك مع ما اكّده مصدر ديبلوماسي، حيث قال لـ”الجمهورية”: “لو كان هذا الامر ينطوي على شيء من الصحة، لما بادر المتحدث بإسم السفارة الاميركية الى نفيه”.

    المزيد من الصحافة

    وزير الخارجية اليمني
    وزير الخارجية اليمني: لبنان أعلن أنه اعتمد سياسة النأي بالنفس لكننا لا نرى ذلك
    الحكومة - لبنان
    الأزمة الحكومية تتفاقم تحت أنظار العرب في بيروت
    شارع المصارف
    ارتياح حذر في القطاع المصرفي... وهذا ما أقرّ به مسؤول!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة
    عناصر من حزب الله
    تفاصيل مثيرة عن مهمة غواصي حزب الله عند الحدود البحرية