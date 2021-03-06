مصدر خبر العقوبات على سلامة داخلي

اكّدت مصادر مالية مسؤولة لصحيفة “الجمهورية”، انّ بث أخبار كعقوبات متوقعة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في هذا التوقيت بالذات مثير للريبة.

وكشفت المصادر معلومات تؤكّد انّ مصدر هذا الخبر داخلي، بالشراكة مع جهات لبنانية داخل لبنان وخارجه، في سياق حملة تقوم بها، ليس فقط لضرب صورة حاكم مصرف لبنان، بل لضرب الاستقرار النقدي ودفع الليرة الى مزيد من الانهيار.

يتزامن ذلك مع ما اكّده مصدر ديبلوماسي، حيث قال لـ”الجمهورية”: “لو كان هذا الامر ينطوي على شيء من الصحة، لما بادر المتحدث بإسم السفارة الاميركية الى نفيه”.