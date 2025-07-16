مصرف لبنان يعيد "حصرية السلاح المالي" إلى الدولة

أمس كان يوم قصف “قوة الرضوان” في البقاع، فالجيش الإسرائيلي أعلن البدء بقصف أهداف تابعة لـ “قوة الرضوان” في منطقة البقاع. وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وصف الضربات الإسرائيلية المستمرة على لبنان بأنها رسالة واضحة لـ “حزب الله”، متهمًا إياه بالسعي لإعادة بناء قدراته بما ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر أن الغارات رسالة أيضًا إلى الحكومة اللبنانية، المسؤولة عن الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

ولم يصدر أي رد فعل علني من “حزب الله” أو من الحكومة اللبنانية على الغارات الإسرائيلية الأحدث.

يُذكَر أن الاتفاق ينص على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، وينص على تفكيك بنية جميع “الأسلحة غير المصرح بها” والبنية التحتية العسكرية بدءًا من جنوب لبنان.

سعَيْد يحظِّر التعامل مع “القرض الحسن” وشركات أخرى

في خطوة لافتة تعكس الحزم في التعاطي مع الذراع المالية لـ “حزب الله”، أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد تعميماً حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية حذّرها فيه من التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها “مؤسسة القرض الحسن”.

وجاء في التعميم: “یحظّر على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وھیئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري، أو غیره…)، بشكل مباشر أو غیر مباشر، كلیًا أو جزئیًا، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحویل الأموال والجمعیات والھیئات غیر المرخصة كـ “جمعیة القرض الحسن” و”شركة تسھیلات ش.م.م.” و”شركة الیسر للتمویل والاستثمار” و”بیت المال للمسلمین” وغیرھا من المؤسسات والھیئات والشركات والكیانات والجمعیات المدرجة على لوائح العقوبات الدولیة، لا سیما لجھة: تقدیم أو تسھیل خدمات مالیة أو نقدیة أو تحویلات أو خدمات وساطة، إنشاء أو تنفیذ ترتیبات تمویل أو إیجار أو إقراض، تسھیل الوصول المباشر أو غیر المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأي عملة كانت، من قبل الجمعیات أو الھیئات أو الشركات المذكورة أعلاه وغیرھا أو من قبل أي من فروعھا”.

القرار لاقى استحسانًا أميركيًا، المبعوث الأميركي توم براك اعتبر أن هذه خطوة هي في الاتجاه الصحيح لضبط تدفق أموال “حزب الله” التي كانت تمر عبر “القرض الحسن”، وأوضح براك أن الشفافية وتوحيد جميع الوسطاء الماليين في لبنان تحت إشراف مصرف لبنان يُعد إنجازاً مهماً وضرورياً.

الرد اللبناني

وفي وقت بقي الصمت سيد الموقف حيال الرد الأميركي، علمت “نداء الوطن” أن الرد تضمن مطالبة الدولة اللبنانية بمهلة غير مطاطة لتسليم السلاح غير الشرعي وتحديد مهلة أيضًا لتنفيذ بقية البنود. في حين سيأخذ لبنان وقته لتقديم ورقة رد يجيب فيها على كل المطالب الأميركية.

كما عُلِم أن لجنة درس الورقة الأميركية اجتمعت أمس في بعبدا، وركز الرد الأميركي على وضع جدول زمني واضح وضمن مهلة ليست طويلة من أجل جمع السلاح غير الشرعي، وتطالب الورقة الأميركية بجمع “كل أنواع السلاح” وليس الثقيل فقط، ضمن خطة واضحة المعالم وبإشراف لجنة مراقبة تنفيذ وقف الأعمال العدائية. كما تشدد على بسط سيادة الدولة على الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية والبحر والجو والتنسيق مع الجانب السوري وحل الملفات الخلافية.

جلسة مناقشة الحكومة

للمرة الأولى منذ تشكيلها ونيلها الثقة، خضعت حكومة الرئيس نواف سلام لجلسة مناقشة عامة، ضبط إيقاعها الرئيس نبيه بري، فالجلسة لم تخرج عن المألوف، بل بقيت تحت سقف التوقعات وإن شهدت بعض المواقف النارية وبعض السجالات. الجلسة انعقدت نهارًا ومساءً ورُفِعت قرابة التاسعة والنصف على أن تستأنف الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم.

مجلس وزراء للهيئات الناظمة

ويعقد مجلس الوزراء جلسة غدًا وسيطرح بشكل أساسي تعيين أربع هيئات ناظمة هي الكهرباء والاتصالات والمطارات وزراعة القنب، في حين لا يوجد على جدول الأعمال موضوع الورقة الأميركية والسلاح.

الخلية المسلَّحة في بتبيات

علمت “نداء الوطن” أن خلية بتبيات التي كشفتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تبيَّن أنها مؤلفة بشكلٍ أساسي من عناصر من حركة حماس، وعُثِر في حوزة بعضهم على بطاقات حمل السلاح صادرة عن وزارة الدفاع وموقعة من وزير الدفاع السابق موريس سليم.

حرب السويداء

وكان أمس يومًا ضاريًا من الحرب في السويداء بين الدروز من جهة والعشائر وقوات النظام من جهة ثانية، مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بمشاهد وفيديوات تتحدث عن ارتكابات بحق المشايخ الدروز . رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس، كشفا أنهما أعطيا تعليمات واضحة للجيش الإسرائيلي بضرب القوات والمعدات السورية التي تم إدخالها إلى السويداء فورًا، معتبرين أن إدخال هذه القوات والأسلحة “يمثل خرقاً لاتفاق سياسة نزع السلاح المطبقة في المنطقة”.

وفي بيان مشترك، أشار نتنياهو وكاتس إلى التزام الحكومة الإسرائيلية حماية أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، انطلاقًا مما وصفوه بـ”تحالف الإخوة” مع دروز إسرائيل.

ونقلت “القناة 14” العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الهجمات في جنوبي سوريا تجرى بالتنسيق مع الجانب الأميركي، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة هذا التنسيق.

لبنانيًا، علمت “نداء الوطن” أن الأجهزة استنفرت خصوصًا في مناطق الجبل الجنوبي وراشيا وحاصبيا والبقاع من أجل منع حصول احتكاكات بين الدروز والسوريين المتواجدين في تلك المنطقة على خلفية أحداث السويداء، في حين جرت اتصالات مكثفة بين أركان الدولة والمراجع الدرزية لاستدراك الوضع ومنع تمدد الاشكالات إلى لبنان.