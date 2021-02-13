الثلاثاء 14 ذو القعدة 1443 ﻫ - 14 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصر غير مُطمئنّة لوضع لبنان أمنياً واقتصادياً

13 - فبراير - 2021
لبنان

لبنان

A A A
طباعة المقال

أكدت مصادر ديبلوماسية لـ”نداء الوطن” أن مصر غير مُطمئنّة لوضع لبنان أمنياً واقتصادياً، في حين أنّ العامل السياسي هو ما يؤثّر سلباً على كل المجالات.

وشددت المصادر على أن القاهرة حاضرة دائماً في بيروت، وهذا الحضور يكون معنوياً مرّة، ومرات عدّة سياسيّاً بامتياز، لكن الأكيد أن مصر لم تتخلّ يوماً عن دورها في لبنان.

وذكّرت المصادر بالدور الذي لعبته مصر في الفترة المفصلية التي تلت إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث شكّلت مع المملكة العربية السعودية نواة محور الإعتدال العربي في وجه تمدّد المحور الإيراني – السوري وأطماعه في المنطقة العربية، لكن سقوط الرئيس حسني مبارك وانشغال المصريين بهمومهم الداخلية وأوضاعهم الإقتصادية الصعبة دفعهم إلى التراجع بعض الشيء وعدم إعطاء الوضع العربي إهتماماً كافياً.

    المزيد من الصحافة

    نجيب ميقاتي
    أسهم ميقاتي متقدمة في بورصة الأسماء المطروحة
    ترسيم الحدود
    لبنان يوحّد موقفه في ملف ترسيم الحدود
    مجلس الوزراء
    من سيكون في سدة رئاسة مجلس الوزراء؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الحدود الجنوبية
    إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!
    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش